SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ginasta indonésio Naufal Takdir Al Bari, de apenas 19 anos, morreu ontem na Rússia após ficar dias hospitalizado diante de um acidente ocorrido em um treino.

A informação foi divulgada Federação de Ginástica da Indonésia, país de nascimento do atleta. Ele estava hospitalizado em Pemza, na região sul da Rússia.

Al Bari, que se preparava para o Mundial de Ginástica, machucou o pescoço ao se desequilibrar durante um exercício nas barras fixas. A imprensa local afirmou que nem a espuma colocada no solo foi suficiente para amenizar o impacto da queda.

Ele foi levado imediatamente para o hospital e passou 12 dias internado, mas não resistiu. A morte foi comunicada na noite de ontem pela entidade.

O jovem era uma das promessas da ginástica da Indonésia. A própria federação, ao noticiar a morte, afirmou que Al Bari estava cotado para se classificar para as Olimpíadas de Los Angeles, que ocorrerão em 2028.

VEJA O COMUNICADO

"A Federação Indonésia de Ginástica está de luto. O atleta Naufal Takdir Al Bari retornou a "Rahmatullah" ("Bênção de Deus") em Penza, Rússia, na quinta-feira. O ginasta de 19 anos respirou pela última vez depois de passar por cuidados intensivos durante 12 dias no Hospital G.A. Zakharyin.

Naufal era um talentoso ginasta, e sua partida é um golpe para o mundo dos esportes, especialmente para a Federação Indonésia de Ginástica, que vai aparecer no 53º Campeonato Mundial de Ginástica Artística. Ele era esperado para se classificar para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028."


