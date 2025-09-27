SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Matías Rojas custou cerca de R$ 1,8 milhão ao Corinthians por jogo. Nesta semana, o clube foi condenado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) a pagar cerca de R$ 45 milhões ao atleta que deixou o clube após apenas 30 partidas.

QUANTO ROJAS CUSTOU AO CORINTHIANS?

Rojas chegou ao Corinthians de graça. Ele foi anunciado após encerrar seu contrato com o Racing, em julho de 2023.

O meio-campista ficou no clube entre julho de 2023 e abril de 2024. Durante o período, ele recebeu cerca de R$ 10 milhões entre salários e bonificações.

Rojas acionou o Corinthians na Fifa. O clube ficou devendo R$ 8 milhões em direitos de imagem a ele. Augusto Melo fez um acordo para quitar a dívida parcelada com a contrapartida de que o jogador poderia deixar o clube e receberia o valor integral dos salários até o fim do contrato, que se encerrava em junho de 2027, se houvesse atraso. Foi o que aconteceu.

O Corinthians foi condenado a pagar R$ 41,3 milhões a Rojas pelo CAS. O valor sofreu acréscimos por causa dos juros acumulados durante o tempo do processo e está em R$ 45 milhões.

Somando valores pagos ao jogador durante o período no clube e a nova dívida, Rojas custou R$ 55 milhões ao clube. O valor, dividido pelo número de jogos feitos, totaliza R$ 1,8 milhão por partida.

Rojas não fez gols e deu apenas três assistências durante o período no Corinthians. O meio-campista sofreu com problemas físicos durante a passagem pelo clube e já rodou por Inter Miami, River Plate e Portland Timbers desde que deixou o Timão.