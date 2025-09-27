BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - Os Jogos da Juventude foram, de fato, uma festa da Nação Esportiva. A estrutura montada pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil) exibiu números impressionantes no encerramento do evento, que ocorreu em Brasília.

Foram 200 colaboradores, além de 281 voluntários, e mais de 150 toneladas de equipamentos transportados por 13 caminhões, que percorreram 30.200 km por todo o Brasil.

Montaram-se 33 campos de jogo, e 502 árbitros oficiais trabalharam em 19 locais distintos. Além disso, 13 hotéis hospedaram atletas, oficiais e organizadores em um total de 37.191 diárias, com mais de 62.000 refeições servidas.

Ao todo, 4.700 atletas de 14 a 17 anos representando todas as 27 unidades da federação competiram em Brasília, de 10 a 25 de setembro, em 20 modalidades.

No quadro de medalhas, São Paulo terminou em primeiro lugar, com 112 pódios ?44 de ouro, 34 de prata e 34 de bronze.

O Rio de Janeiro ficou em segundo lugar, com 80 no total ? 28 ouros, 29 pratas e 23 bronzes.

Paraná, Santa Catarina e Maranhão completam o top 5. Ao menos 25 unidades federativas conquistaram alguma medalha; apenas o Acre e o Tocantins saíram dos Jogos sem medalhas.

Alguns estados destacaram-se em modalidades específicas: o Paraná dominou o atletismo, com 8 ouros, 7 pratas e 5 bronzes; a natação teve São Paulo como soberano, com 13 ouros, 12 pratas e 6 bronzes; o Rio de Janeiro brilhou nas lutas, liderando judô (6 ouros, 2 pratas, 4 bronzes) e wrestling (7 ouros, 2 pratas e 1 bronze).

"Nos Jogos da Juventude, vimos nascer carreiras brilhantes, como a da judoca Sarah Menezes, campeã olímpica, ou a da ponteira Rosamaria, que conquistou a prata nos Jogos Olímpicos. E, pelo que acompanhamos em Brasília, é bem provável que alguns dos jovens que competiram este ano também cheguem ao mais alto nível do esporte."

"Não posso deixar de agradecer ao Governo do Distrito Federal, que esteve ao nosso lado desde o início da preparação. A união de esforços foi fundamental para que conseguíssemos realizar uma edição tão organizada e marcante dos Jogos da Juventude", disse Daniel Santiago, gerente-geral dos Jogos da Juventude.