RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Denunciado pela Conmebol por gestos obscenos à torcida do Estudiantes após a classificação na Libertadores, o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, se defendeu das acusações e demonstrou se sentir perseguido.

"Sou sempre o ruim da história, né? Incrível", escreveu Bruno Henrique, em comentário no "X". "Só tive essa reação por ter recebido um isqueiro no rosto."

Bruno Henrique foi além e alegou que sua reação foi após os torcedores do Estudiantes atirarem objetos em direção aos jogadores rubro-negros. Os comentários aconteceram em uma postagem do perfil "Flamengo da Depressão".

"Só mostram a minha parte, mas a parte de nós jogadores sendo atingidos por objetos, latas e outras coisas não mostraram. Inclusive, só tive essa reação por ter recebido um isqueiro no rosto."

Após a heroica classificação nos pênaltis, os jogadores do Flamengo passaram a comemorar ainda no gramado do estádio UNO Jorge Hirshi. Porém, os torcedores do Estudiantes não gostaram e atiraram objetos nos atletas rubro-negros.

Bruno Henrique se enfureceu e passou a fazer os gestos obscenos. Primeiramente, mostrou o dedo do meio e, em seguida, segurou e balançou suas partes íntimas.

A imprensa argentina repercutiu bastante a cena e o assunto chegou à Conmebol, que reuniu sete links de reportagens sobre o tema e abriu expediente contra o atacante.

O Flamengo tem até o dia 3 de outubro para apresentar a defesa. Bruno Henrique pode ser punido com multa ou até mesmo suspensão por parte da entidade sul-americana.

Bruno Henrique atravessa outras batalhas judiciais em diferentes esferas. Acusado de manipulação esportiva, ele foi suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por 12 jogos, mas o Flamengo conseguiu obter um efeito suspensivo até o julgamento do recurso no Pleno.

O atacante ainda terá que responder sobre o tema também na Justiça Comum, mas a audiência ainda não tem data marcada.