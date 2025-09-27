SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A paulista Beth Gomes, de 60 anos, voltou a fazer história neste sábado (27) e conquistou o tetra mundial no lançamento de disco F53 (que competem sentados), em prova disputada em Nova Déli, na Índia.

Beth Gomes se manteve no topo do lançamento de disco F53 pela quarta vez com a marca de 17,35m, distância bem maior que a segunda colocada, a ucraniana Zoia Ovsill (14,16m). Elena Gorlova, de país neutro, ficou com a terceira colocação (13,10m).

A lançadora de Santos (SP) é a atual recordista mundial da prova, com 18,48m. "Geralmente eu sou a última a lançar. Sendo a primeira, você não sabe o que vem depois, o que as outras vão fazer. Passei um nervoso, parece que a prova não ia acabar, mas deu tudo certo", disse.

"É um campeonato que vai ficar marcado na minha vida, conquistando o tetra. Só tenho gratidão por todos que estão à minha volta, aos meus treinadores, à minha equipe multidisciplinar. É uma grande realização neste calor exorbitante. Podia me atrapalhar muito, mas eu venci mais uma vez", celebrou Beth Gomes.

O Brasil encerrou a sua estreia na competição neste primeiro dia de competição com quatro medalhas, sendo dois ouros e duas pratas. Assim como Beth, o paraibano Petrúcio Ferreira também foi campeão, na prova dos 100m T47 (deficiência membros superiores), conquistando o penta. Já Yeltsin Jacques e Vinícius Cabral ficaram com a segunda colocação no 5.000m T11 (deficiência visual) e nos 100m T71 (petra), respectivamente.