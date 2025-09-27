SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Juventude e Internacional empataram por 1 a 1, neste sábado (27), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Inter abriu o placar com Alan Patrick, mas o Juventude empatou com Ênio. O gol do time de Caxias do Sul teve influência direta do técnico Thiago Carpini, já que os três jogadores que participaram da jogada saíram do banco.
Com o empate, o Juventude chega a 22 pontos e assume a 17ª posição. O Vitória ainda joga na rodada e pode voltar ao posto.
Já o Inter vai a 28 pontos e se mantém em 14º lugar. Nos últimos seis jogos do Brasileirão, o Colorado tem apenas uma vitória.
O Juventude volta a campo na terça-feira, quando visita o Atlético-MG. Já o Internacional recebe o Corinthians, na quarta. Ambos os jogos são válidos pelo Campeonato Brasileiro.
O JOGO
A estreia de Ramón Díaz como técnico do Inter estava sendo perfeita até os 14 minutos do segundo tempo. O Colorado não tomou sustos na primeira etapa e conseguiu abrir o placar com Alan Patrick.
Após o intervalo, no entanto, o Juventude voltou melhor e até balançou as redes com Ewerthon, mas em lance anulado por impedimento.
Aos 14, porém, Thiago Carpini promoveu a entrada de Rafael Bilu e Gilberto. Os dois atacantes foram fundamentais na jogada para que Ênio ?que entrou no intervalo? empatasse a partida e tirasse a vitória na estreia de Ramón Díaz.
O Juventude ainda continuou pressionando e teve mais a bola depois de igualar o placar, mas o empate persistiu. O resultado faz com que o Inter siga em baixa no Brasileirão, acumulando apenas uma vitória nos últimos seis jogos - contra o Fortaleza, 19º colocado.
LANCES IMPORTANTES
Queriam vermelho: Os jogadores do Juventude ficaram pedindo cartão vermelho para Victor Gabriel, lateral-esquerdo do Inter. Com 19 minutos do primeiro tempo, o defensor do Colorado dividiu bola com Caíque e pisou no pé do volante do Juventude. Os atletas do Ju alegaram que Victor Gabriel foi com o pé muito alto na jogada. O árbitro Matheus Candançan deu cartão amarelo.
0x1: No primeiro lance de perigo do jogo, o Inter abriu o placar. Nenê perdeu a bola no campo de ataque e Bruno Henrique acionou Carbonero, que saiu em contra-ataque. O camisa 7 do Colorado driblou um marcador e bateu na saída de Jandrei. A bola passou por entre as pernas do goleiro e sobrou para Alan Patrick empurrar para o gol aos 23 minutos do primeiro tempo.
Anulado: Aos sete minutos da etapa final, o Juventude balançou as redes. Após escanteio, Luan Freitas mandou para o meio da área e Ewerthon apareceu por trás da zaga para marcar. O VAR, no entanto, confirmou a marcação do campo de que o autor do gol estava à frente.
1x1: O Juventude pressionava mais e chegou ao empate aos 17. Rafael Bilu recebeu na direita e cruzou no pé de Gilberto, que deu lindo passe de letra para deixar Ênio na cara do gol e igualar a partida.
Que isso, Anthoni?!: Logo depois de levar o empate, o goleiro do Inter assustou em um chute de Rafael Bilu que estava em sua mão, mas a bola escapou e quase caiu no pé de Ênio.
Pedido de pênalti: Aos 29, Bruno Tabata disputa com Ênio pelo alto e o atacante do Juventude cai na área, reclamando que foi deslocado. O árbitro mandou o jogo seguir.
FICHA TÉCNICA
JUVENTUDE 1x1 INTERNACIONAL
JUVENTUDE
Jandrei; Ewerthon (Rafael Bilu), Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Caíque; Mandaca, Lucas Fernandes (Sforza), Igor Formiga e Nenê (Ênio); Gabriel Taliari (Gilberto). T.: Thiago Carpini.
INTERNACIONAL
Anthoni; Alan Benítez, Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Luis Otávio, Bruno Henrique (Bruno Tabata), Alan Patrick (Vitinho) e Óscar Romero (Ronaldo); Carbonero (Ricardo Mathias) e Borré. T.: Ramón Díaz.
Campeonato Brasileiro - 25ª rodada
Data: 27/09/2025 (sábado)
Horário: 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
Árbitro: Matheus Candançan (SP)
Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Gol: Ênio, aos 17' do 2º tempo (JUV); Alan Patrick, aos 23' do 1º tempo (INT)
Cartões amarelos: Caíque e Gabriel Taliari (JUV); Victor Gabriel e Borré (INT)