RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro tinha a chance de dormir na liderança do Campeonato Brasileiro, mas não foi páreo para um São Januário pulsante e um Vasco cada vez mais em ascensão na competição. Contando com o talento de Rayan e Paulo Henrique ?e de falhas cruzeirenses?, o Cruzmaltino venceu por 2 a 0 e se afastou de vez da zona de rebaixamento.
Autor do primeiro gol vascaíno, Rayan desperta o interesse de clubes europeus. Olheiros de alguns destes clubes estavam em São Januário para observar o jovem atacante de 19 anos.
Outro destaque foi Philippe Coutinho. Após mais uma grande atuação, o meia foi ovacionado pela torcida, que cantou: "ão, ão, ão, Coutinho é seleção!", e "Coutinho é melhor que Neymar".
O duelo também atraiu o estafe da seleção brasileira. O diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, esteve presente em um dos camarotes de São Januário acompanhado de dois observadores-técnicos.
Agora, o Vasco visita o Palmeiras, no Allianz Parque (SP), na quarta-feira (1), às 19h. Já o Cruzeiro encara o Flamengo, no Maracanã (RJ), na quinta (2), às 20h30. Ambos os jogos são pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O JOGO
O jogo começou com o Vasco explorando bem os espaços dados pelo Cruzeiro e abrindo o placar logo aos sete minutos, quando o time cruzmaltino fez um "balanço" na defesa cruzeirense invertendo a bola. Kaiki falhou no bote em Paulo Henrique e Rayan deu uma cabeçada certeira. Porém, o ímpeto vascaíno parou por aí. Logo em seguida os mineiros passaram a ter o controle do jogo, mais volume, apesar de não ter nenhuma oportunidade muito clara. Méritos para a defesa do Vasco, principalmente a dupla de zaga Cuesta e Robert Renan.
O segundo tempo foi eletrizante. As duas equipes buscavam o gol e proporcionaram uma boa partida aos torcedores e telespectadores. O Cruzeiro continuou tendo mais volume no início, mas levou uma ducha de água fria com o gol de Paulo Henrique aos 15, após falha de Matheus Henrique. Com o 2 a 0 no placar, o Vasco passou a mandar na partida e empilhar chances, tendo a oportunidade de ampliar, faltando um capricho na "hora H". Com um futebol aguerrido e taticamente disciplinado, o Cruzmaltino fez as pazes de vez com a torcida, que foi curtir o sábado à noite com um largo sorriso no rosto.
GOLS E LANCES
Vasco abre o placar cedo! O Vasco abriu o placar logo aos sete minutos do primeiro tempo, quando Puma Rodríguez fez uma linda inversão de jogo para Paulo Henrique, que cruzou na medida para Rayan raspar de cabeça, no canto do goleiro Cássio.
Espalma, Jardim! O Cruzeiro chegou com perigo aos 12 do segundo tempo, num contra-ataque em velocidade, onde Kaio Jorge recebeu com espaço e bateu forte, cruzado, para boa defesa de Léo Jardim no canto direito.
Vasco amplia! O Vasco chegou aos 2 a 0 aos 15 minutos do segundo tempo, quando Robert Renan lançou, Matheus Henrique dominou mal e a bola sobrou para o "foguete" Paulo Henrique, que invadiu a área e chutou no canto de Cássio.
FICHA TÉCNICA
VASCO 2 x 0 CRUZEIRO
VASCO
Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros e Philippe Coutinho (Matheus França); Nuno Moreira (Andrés Gómez), Rayan e Vegetti (David). T.: Fernando Diniz.
CRUZEIRO
Cássio, William, Fabricio Bruno, Jonathan (João Marcelo) e Kaiki (Bolasie); Lucas Romero (Marquinhos), Lucas Silva, Christian (Matheus Henrique) e Matheus Pereira; Wanderson (Arroyo) e Kaio Jorge. T.: Leonardo Jardim.
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Competição: Campeonato Brasileiro (25ª rodada)
Data e hora: 27 de setembro de 2025, às 18h30 (horário de Brasília)
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima
Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos e Francisco Chaves Bezerra Junior
VAR: Ilbert Estevam da Silva
Cartões amarelos: Barros (VAS); Kaiki (CRU)
Cartões vermelhos: Nenhum
Gols: Rayan, aos 7 minutos do primeiro tempo (VAS); Paulo Henrique, aos 15 minutos do segundo tempo (VAS)