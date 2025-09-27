SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A FPF (Federação Paulista de Futebol) lançou um vídeo contra contra o mau comportamento dos pais durante partidas das categorias de base no estado de São Paulo. O filme faz parte da campanha "-Ódio + Futebol", lançada pela entidade no ano passado.

A federação fez várias postagens com trechos da peça em suas redes sociais. Neles, há relatos de atletas crianças sobre o tema.

"Não é legal xingar uma criança. Fiquei triste. Até chorei", diz um deles.

Outros dizem, entre outras coisas, que o que ouvem da arquibancada lhes prejudicam psicologicamente durante os jogos e relatam as ofensas já escutadas.

Em outra parte da filmagem --publicada na íntegra no canal do Youtube do Paulistão-- uma criança acorda num dia de jogo animada para a disputa e, ao chamar os pais para saírem rumo ao estádio, escuta deles que, naquele dia, eles não iriam porque estavam de castigo.

É uma referência à decisão da federação de fechar os portões para partidas das categorias sub-11 e sub-12 que ocorreram no fim de agosto e no início de setembro. A atitude, diz a entidade, foi tomada por causa do mau comportamento dos pais durante os jogos.

Segundo a federação, 144 partidas das duas categorias foram disputadas sem público, e a decisão, de caráter educativo, atendeu a uma recomendação do TJD-SP (Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo).

Pais e torcedores foram autorizados a voltar às partidas em 14 de setembro.