SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) realizou, neste sábado, o lançamento da 32ª edição da Superliga, que começa no dia 20 de outubro com novidades no sistema de desafio.

A partir desta temporada, as equipes poderão solicitar a verificação do toque da bola no chão. Além disso, o pedido de desafio não poderá mais ser feito durante o rali.

A CBV aponta o investimento em capacitação e qualificação dos profissionais que atuam na competição como um dos pilares dessa edição. Apontadores, árbitros, árbitros de vídeo e operadores de desafio passaram por cursos e treinamentos para manter o alto nível do torneio.

"Teremos o prazer de contar com diversos medalhistas olímpicos e mundiais, além de estrangeiros que atuam por suas seleções. A Superliga vem cada vez mais atraindo a atenção do mundo do voleibol. Mantivemos o nosso investimento financeiro, o uso de tecnologia de ponta e a capacitação dos profissionais que fazem o espetáculo acontecer", destacou Radamés Lattari, presidente da CBV.

O evento de lançamento da nova edição da Superliga aconteceu na COB EXPO - feira de esportes olímpicos do Comitê Olímpico Brasileiro, em São Paulo. Ele contou com representantes das 24 equipes participantes, dentre eles, medalhistas olímpicos, capitães, técnicos e supervisores.

A competição contará com 17 medalhistas olímpicos, sendo nove campeões. Serão cerca de 290 jogos ao longo de sete meses de competição e 24 equipes distribuídas em 18 cidades, seis estados e o Distrito Federal.

"A presença de 17 medalhistas olímpicos mostra a força da Superliga e atrai ainda mais os olhos do mundo para o Brasil. Além disso, a busca de atletas estrangeiros por um lugar em nossas equipes é a prova que temos uma competição de alto nível técnico. Outro ponto essencial é a capacitação contínua dos profissionais envolvidos, desde a arbitragem até a operação de tecnologia, o que garante organização e qualidade em cada jogo", explicou Jorge Bichara, diretor-técnico da CBV

Medalhistas olímpicos em quadra na Superliga 25/26:

Thaísa - Gerdau Minas

Adenízia - Dentil Praia Clube

Dani Lins - Sesi Vôlei Bauru

Carol Gattaz - Dentil Praia Clube

Macris - Dentil Praia Clube

Camila Brait - Osasco São Cristóvão Saúde

Diana - Sesi Vôlei Bauru

Nyeme - Gerdau Minas

Natinha - Dentil Praia Clube

Tainara - Sesc RJ Flamengo

Bruninho - Vôlei Renata

Lucão - Sada Cruzeiro

Maurício Borges - Vôlei Renata

Wallace - Sada Cruzeiro

Douglas Souza - Sada Cruzeiro

Éder - Sesi Vôlei Bauru

Bruno Lima - Vôlei Renata