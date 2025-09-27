SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG venceu o Mirassol por 1 a 0 neste sábado (27), na Arena MRV, pela 25ª rodada do Brasileirão.
O Galo pressionou, abriu o placar logo aos 8 minutos de partida com Vitor Hugo e chegou a desperdiçar chances de ampliar o marcador. Mas tudo mudou na reta final do 1º tempo, quando o zagueiro atleticano Júnior Alonso foi expulso por dar uma cotovelada em Danielzinho.
Apesar do baque de perder o zagueiro, o Galo segurou o placar diante de um Mirassol que pressionou muito pelo empate na segunda etapa. Com a vitória, o Galo soma agora 25 pontos e sobe para a 14ª posição, afastando-se um pouco da zona de rebaixamento.
Essa foi a primeira vitória de Sampaoli no Brasileirão nesse retorno ao time mineiro. O técnico havia apenas empatado com o Santos e perdido para o Botafogo no torneio nacional.
Já o Mirassol segue com 42 pontos na 4ª posição e pode perder o posto para o Botafogo, que está no 5º lugar com 40 pontos e joga neste domingo contra o Fluminense. Essa foi apenas a quarta derrota do clube paulista na competição.
O próximo compromisso do Atlético é contra o Juventude, em casa, na terça-feira, pela 26ª rodada do Brasileirão. Na quarta-feira, o Mirassol recebe o Bragantino.
FIM DE JEJUM DE SAMPAOLI
Nesse retorno ao Atlético-MG, essa é a primeira vitória de Sampaoli pelo Brasileirão. O argentino havia empatado contra o Santos e perdido para o Botafogo nas duas partidas que havia comandado o Galo no nacional.
O técnico ainda soma mais uma derrota nessa segunda passagem pelo Galo, ocorrida em sua estreia contra o Cruzeiro pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.
Sob o comando do técnico argentino, o Galo se classificou nos playoffs da Sul-Americana, após vencer o Bolivar por 1 a 0 no sufoco nos acréscimos ?a equipe havia empatado em 2 a 2 na Bolívia.
GOL E DESTAQUES
1 x 0: O Galo abriu o placar aos 8 minutos do 1º tempo. Bernard cobrou escanteio fechado, Rony desviou no primeiro pau e o zagueiro Vitor Hugo chegou conferindo de cabeça para o fundo da rede.
Tá na rua! O atleticano Junior Alonso foi expulso na reta final do 1º tempo por dar uma cotovelada em Danielzinho. O árbitro Rafael Klein precisou da ajuda do VAR para checar o lance.
Mexida de urgência. Sampaoli colocou o zagueiro Iván Román no lugar de Bernard para recompor a linha de três zagueiros.
Pressão do Mirassol. Éverson salvou o Galo de tomar o gol de empate aos 20 minutos do 2º tempo. O goleiro atleticano defendeu cabeçada de Carlos Eduardo, buscando no canto esquerdo.
Aí não... Reinaldo encarou a marcação e arriscou um chute coloado, mas o lateral pegou mal com a perna direita, que não é a boa, e bateu pra fora.
Só dá Mirassol! Danielzinho lançou na direita para Carlos Eduardo, que cruzou para trás. Cristian dominou, girou e finalizou por cima do gol de Éverson.
Atlético com 9. Júnior Santos sente dores na perna e precisa deixar o campo, em um momento em que o Galo não tem mais substituições para fazer. O time fica com apenas nove jogadores para o restante da partida.
Fim de jogo tenso na Arena MRV. Jogadores de Atlético e Mirassol batem boca na reta final da partida, com reclamação de "cera" por parte do Mirassol. Hulk, que foi poupado na partida, chegou a levar cartão no banco de reservas pelas reclamações, e fica fora da próxima partida contra o Juventude. O árbitro deu 9 minutos de acréscimos ao todo.
FICHA TÉCNICA
ATLÉTICO-MG 1x0 MIRASSOL
ATLÉTICO-MG
Éverson; Lyanco, Júnior Alonso, Vitor Hugo; Natanael, Alan Franco, Igor Gomes (Scarpa), Bernard, Caio Paulista (Gabriel Menino); Biel (Guilherme Arana), Rony (Júnior Santos). T.: Jorge Sampaoli.
MIRASSOL
Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes, Reinaldo; Neto Moura (Shaylon), Danielzinho, Yago Felipe (Alesson), Gabriel (Guilherme Marques); Negueba (Carlos Eduardo), Edson Carioca (Cristian). T.: Rafael Guanaes.
Campeonato: Brasileirão (25ª rodada)
Data: 27/9/2025
Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)
Hora: 21h (horário de Brasília)
Árbitro: Rafael Klein (RS)
Cartões amarelos: Igor Gomes, Éverson e Arana (CAM); Yago, Danielzinho e Alesson (MIR)
Cartões vermelhos: Júnior Alonso (CAM)
Gols: Vitor Hugo (CAM), 8' do 1º tempo (1-0)