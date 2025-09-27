Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo
1 - Flamengo - 51 - 23 - 15 - 6 - 2 - 48 - 11 - 37
2 - Cruzeiro - 50 - 25 - 15 - 5 - 5 - 39 - 19 - 20
3 - Palmeiras - 49 - 22 - 15 - 4 - 3 - 36 - 18 - 18
4 - Mirassol - 42 - 24 - 11 - 9 - 4 - 41 - 24 - 17
5 - Botafogo - 40 - 24 - 11 - 7 - 6 - 35 - 18 - 17
6 - Bahia - 37 - 23 - 10 - 7 - 6 - 31 - 28 - 3
7 - São Paulo - 35 - 24 - 9 - 8 - 7 - 27 - 24 - 3
8 - Fluminense - 31 - 22 - 9 - 4 - 9 - 26 - 29 - (-3)
9 - Bragantino - 31 - 24 - 9 - 4 - 11 - 29 - 35 - (-6)
10 - Vasco - 30 - 25 - 8 - 6 - 11 - 38 - 35 - 3
11 - Corinthians - 29 - 24 - 7 - 8 - 9 - 24 - 29 - (-5)
12 - Grêmio - 29 - 24 - 7 - 8 - 9 - 24 - 30 - (-6)
13 - Ceará - 28 - 23 - 7 - 7 - 9 - 22 - 23 - (-1)
14 - Atlético-MG - 28 - 23 - 7 - 7 - 9 - 22 - 26 - (-4)
15 - Internacional - 28 - 24 - 7 - 7 - 10 - 29 - 37 - (-8)
16 - Santos - 26 - 23 - 7 - 5 - 11 - 22 - 32 - (-10)
17 - Juventude - 22 - 24 - 6 - 4 - 14 - 20 - 46 - (-26)
18 - Vitória - 22 - 24 - 4 - 10 - 10 - 19 - 35 - (-16)
19 - Fortaleza - 21 - 24 - 5 - 6 - 13 - 24 - 38 - (-14)
20 - Sport - 14 - 23 - 2 - 8 - 13 - 16 - 35 - (-19)