RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - "Ão, ão, ão, Coutinho é seleção!". Foi com este cântico em alto e bom som que Philippe Coutinho deixou o gramado de São Januário após mais uma grande atuação na vitória do Vasco por 2 a 0 sobre o Cruzeiro.

Técnico do Vasco e ex-treinador da seleção brasileira, Fernando Diniz não tem dúvidas de que o meia se coloca como um candidato à lista de Carlo Ancelotti. O comandante cruzmaltino destacou a evolução física de seu jogador e a dedicação no dia a dia.

"Definitivamente, ele vai entrando no radar da Seleção. O Coutinho é um jogador que tem genialidade, e são poucos os que têm isso. Ele tem genialidade, está ficando com a forma física cada vez mais apurada. Todo mundo sabe que eu sou um cara que dá muito treino, e o Coutinho é um dos que mais treina", declarou Fernando Diniz.

"Tudo que a natureza falava e os aspectos normativos da fisiologia sugeririam ao Coutinho, nós estamos fazendo ao contrário. O Coutinho era poupado de treino e jogo. Hoje, ele treina e joga quase mais do que todo mundo."

Para Diniz, Coutinho se coloca, inclusive, como candidato a disputar a Copa do Mundo do ano que vem, nos Estados Unidos:

"Às vezes eu tiro em jogos de caráter diferente. Hoje, jogou até os 30 do segundo tempo, e bem. O fato de a gente poder contar com um cara como o Coutinho facilita muito as coisas. O adversário respeita, o time fica mais confiante, e ele tem lampejos que não são coisas treináveis. Hoje ele fez uns cinco lances dos mais bonitos. É corta-luz, é toque de calcanhar, mudança de direção, enfiada de bola, drible. Ele é um cara que tá entrando em uma forma que, se continuar assim, é um postulante cada vez mais claro para disputar a Copa do Mundo."