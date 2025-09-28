SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ainda machucado pela eliminação na Libertadores para a LDU, o São Paulo tem o Brasileirão como alvo para virar a página em 2025.

Em 2024, o São Paulo também foi eliminado nas quartas de final da Libertadores, pelo Botafogo. Àquela altura, o clube também já estava fora da Copa do Brasil, assim como nesta temporada.

Depois de cair para o Botafogo, o São Paulo engatou uma sequência de oito jogos sem perder no Brasileirão. Tal reação após a eliminação da Libertadores foi fundamental para o clube se classificar para o torneio continental em 2025.

Dos 11 jogos do Brasileirão após a eliminação da Libertadores em 2024, o São Paulo perdeu apenas os três últimos, quando já estava classificado, pelo menos, para a pré-Libertadores. Com os títulos do Botafogo no torneio continental e do Flamengo na Copa do Brasil, o Tricolor garantiu presença direta na fase de grupos em 2025.

Em comparação numérica, o São Paulo tinha 44 pontos e era o quinto colocado em 2024. Agora, está em sétimo lugar, com 35. O Tricolor terminou o Brasileirão do ano passado com 59 pontos.

CLÁSSICO NA MIRA

Embora Crespo não tenha evitado as eliminações nas Copas, a fase do São Paulo é boa no Brasileirão desde seu retorno. Em 12 jogos, foram sete vitórias, dois empates e apenas três derrotas ?duas delas para Flamengo e Cruzeiro, que brigam na liderança.

O Tricolor deixou a briga contra a zona de rebaixamento e passou a disputar posições mais altas, visando à Libertadores do ano que vem. O técnico, inclusive, acredita que a união do grupo vai ser fundamental para dar a resposta no Brasileirão.

"Temos muita dor, estamos mal, mas segunda-feira (contra o Ceará) temos que colocar a cara outra vez. É momento de estarmos juntos, o grupo todo, como uma família, e tentar sair dessa situação de muita dor. Para isso, tem que estar perto das pessoas que transmitem afeto. Esse grupo é uma família, então eu acho que vai tentar superar essa dor rapidamente", afirmou Crespo após a eliminação para a LDU.

Outro ponto importante que pode auxiliar na recuperação da confiança do elenco é o clássico contra o Palmeiras, marcado para o próximo domingo, no Morumbis. Inclusive, quando foi eliminado pelo Botafogo em 2024, o jogo seguinte do São Paulo foi uma vitória por 3 a 1 contra o Corinthians, dando início à reação.

LUCAS E OSCAR

Crespo também pode, finalmente, contar com seus dois principais jogadores neste momento de reação na temporada. Lucas Moura e Oscar passaram por problemas físicos recentemente.

O camisa 7, embora não esteja 100%, já voltou a atuar. Contra a LDU, foi acionado aos 22 minutos do segundo tempo e deve ganhar mais minutos.

Já Oscar ainda não treinou com o grupo desde que Crespo chegou. O meia apenas realizou atividades sozinho e ainda sente dores.

O técnico tricolor estima que poderá contar com ele apenas depois da próxima Data Fifa, na segunda metade de outubro.