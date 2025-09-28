RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Os holofotes estão sobre Rayan. Aos 19 anos, o promissor atacante do Vasco tem sido fortemente assediado pelo mercado europeu e, após não ter sido liberado pelo clube para o Mundial sub-20, mira agora a seleção brasileira principal.

Enquanto aguarda o que o futuro lhe reserva, Rayan tem atraído olhares importantes. Na vitória de ontem por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, por exemplo, olheiros de clubes europeus e representantes da CBF estiveram presentes e acompanharam de perto o jovem fazer um gol de cabeça e ser destaque novamente.

Pelo lado da seleção brasileira, estiveram o diretor de seleções, Rodrigo Caetano, além de dois observadores-técnicos da comissão de Carlo Ancelotti.

Após o jogo, Rayan foi questionado sobre o sonho de vestir a Amarelinha, algo que está longe de ser uma novidade, já que passou por praticamente todas na base, mas não no profissional.

"Sempre um sonho, estou trabalhando dia a dia. Se Deus quiser estarei lá", disse o atleta.

JOGO DURO COM EUROPA

A trajetória de Rayan no Vasco, pelo menos por agora, não irá durar muito. Isso é um fato. Porém, o clube tem feito jogo duro com os clubes europeus e não irá ceder em relação aos números estipulados que pretende negociar: 30 milhões de euros.

A análise do Cruz-maltino é a de que a valorização de Rayan ainda está em lastro de crescimento. E mais do que isso: o UOL apurou que a próxima janela de transferências não é a mais vantajosa financeiramente.

No cenário ideal, o Vasco pretende vender Rayan na segunda janela, que na Europa acaba pegando o início de temporada, quando surgem as ofertas maiores.

Algumas equipes europeias que já sondaram o clube, inclusive, já receberam esta sinalização por parte da diretoria.

Rayan, por sua vez, prefere deixar essas questões com o estafe. O jovem se mostra focado em seu trabalho no Vasco:

"Deixo isso com meus empresários, prefiro focar no Vasco. Deixo com meu pai e meus empresários."

SELEÇÃO

Ex-treinador da seleção brasileira, Fernando Diniz acredita que Rayan está no caminho certo para ser convocado. Ele destacou as múltiplas valências do atacante e frisou que a lista para a Copa do Mundo ainda não está fechada.

"O Rayan, embora a concorrência seja grande, é um jogador extremamente diferente. Também se apropria do próprio talento. É decisivo, brilha, é um dos poucos atacantes do futebol brasileiro que é completo. É alto, rápido, canhoto, chuta bem, passou a entrar na área e fazer gol de cabeça, ele recompõe bem, fecha bem. Pode jogar de ponta, falso 9, de 9, na outra ponta...", explicou.

"É um jogador que está desabrochando no momento em que a lista (para a Copa do Mundo) não está fechada. Ele vai se colocando em uma situação de possível convocação."