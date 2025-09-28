De um lado, como mandante na Arena Pernambuco lotada com mais de 45 mil torcedores, o Santa Cruz, com 111 anos de história. Do outro, fundado há apenas 13 anos e vindo de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, o Barra Futebol Clube.

Contrariando prognósticos, na abertura do confronto final da Série D de 2025, neste sábado (27), o Barra derrotou o Santa Cruz, de virada, por 2 a 1 e agora precisa apenas de um empate no jogo da volta, no próximo sábado (4/10), em casa, para se tornar o campeão da competição.

Renato marcou o gol do Santa; Elvinho e Barnabé decretaram a virada. Uma vitória do Santa Cruz no segundo jogo por um gol de diferença leva a definição do campeão para os pênaltis. Caso o Tricolor vença por dois gols ou mais de diferença, leva o troféu.

O primeiro tempo foi movimentado. Começou com um apagão que paralisou a partida por alguns minutos. Na volta, Geovany Soares acertou a trave e, pouco depois, veio o gol do Santa Cruz. Após cruzamento da esquerda, Renato apareceu dentro da área e desviou de cabeça para abrir o placar.

O Barra reagiu pouco depois. Aproveitando erro na saída de bola tricolor, Elvinho ajeitou para a perna direita e chutou forte de fora da área, encontrando o fundo das redes do lado esquerdo da baliza defendida pelo goleiro Rokenedy.

No segundo tempo, o Santa quase retomou a frente no placar, mas a cabeçada de Thiago Galhardo, na cara do gol, foi desviada providencialmente pelo goleiro Ewerthon.

O Barra, que deixava o time da casa ter o domínio da posse e buscava explorar as poucas oportunidades que criava, encontrou ouro quando Bernabé recebeu cruzamento rasteiro da direita, se antecipou à defesa e desviou para o gol, vencendo novamente Rokenedy.

Mesmo com a pressão do tricolor pernambucano, quem esteve mais perto de outro gol foi o Barra. Saimon foi lançado e, já dentro da área, parou em Rokenedy. O Santa tentou levantar bolas na área, mas não obteve sucesso e saiu de campo derrotado.

Durante toda a Série D, o Santa Cruz só havia sido derrotado como mandante uma vez, ainda na fase de classificação, quando perdeu para o Central por 1 a 0, em 29 de junho.

Agora, se quiser conquistar o título da competição, terá que derrotar um anfitrião ainda mais forte: em 11 partidas como mandante, o Barra tem nove vitórias, um empate e uma derrota. A única derrota, na rodada final da fase de classificação, para o Brasil de Pelotas, no dia 27 de julho, foi também o último revés da equipe na competição.

No mata-mata, o Pescador soma agora sete vitórias e dois empates em nove jogos.

Ambas as equipes já têm garantida uma vaga na Série C de 2026, juntamente com os outros dois times que chegaram à semifinal (Maranhão e Inter de Limeira).

