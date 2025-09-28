SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Wanderlei Silva, lenda do MMA, publicou em suas redes sociais na tarde deste domingo (28) estar sofrendo ainda com "muita tontura e uma dor de cabeça que não passa". No início da madrugada, ele havia sido nocauteado durante uma briga generalizada após lutar com o ex-boxeador Acelino Freitas, o Popó.

Os dois competiram na Spaten Fight Night 2, um evento de formato especial, reconhecido pelo Conselho Nacional de Boxe (CNB), mas fora do circuito profissional. Ao final da luta, em que Wanderlei foi desclassificado por usar golpes ilegais no boxe, as equipes dos dois combatentes subiram ao ringue e começaram a brigar.

Imagens da transmissão da TV Globo e aquelas compartilhadas nas redes sociais por espectadores no local mostram que Wanderlei sofreu um soco atrás da cabeça e outro no rosto. Este segundo o levou à lona, onde permaneceu por vários instantes.

Após a dissolução da briga, Wanderlei, já acordado e alerta, foi levado de ambulância para o hospital São Luiz, na zona sul de São Paulo.

"Eu fui muito bem amparado pelo evento, me levaram para o hospital ontem, eu fiz os exames. Mas como eu tô com muita dor de cabeça, eu vou realizar novos exames aqui em Curitiba, para poder identificar se eu tive alguma lesão mais grave na cabeça ou não", disse o ex-lutador do Pride em publicação em seu Instagram. "Vou consultar também um oftalmo, porque não estou conseguindo abrir o olho. Esse foi o estrago causado ontem."

Mais cedo no domingo, o amigo de Wanderlei Fabrício Werdum compartilhou em vídeo em suas redes sociais áudios de uma conversa que afirma ter tido com Popó na sexta (26), em que pede que o ex-boxeador e sua equipe não ofendam o ex-lutador e seu estafe, e mantenham as provocações apenas entre os combatentes.

"Te peço para falar com o teu pessoal aí para não xingar o Wanderlei, que tu xingando é uma coisa, né? Vocês discutindo é uma coisa. Mas vamos ficar na boa, né, entre as equipes [...]", afirma Werdum, também ex-lutador, na gravação.

"Não teve nada de desrespeito, não teve nada disso, não teve xingamento, não teve nada. Ao contrário de Wanderlei Silva, que me chamou de bunda-mole", diz Popó na resposta divulgada por Werdum. "Mas relaxa, irmão, vai apanhar todo mundo. Quando apanha um no corre, apanha todo mundo. Quando apanha um no ringue, apanha todo mundo. Certeza que quando ele perder, você vai perder também."

O advogado do lutador, Claudio Dalledone, também se pronunciou nas redes sociais. Em vídeo, afirma que Wanderlei foi nocauteado "criminosamente" e que os áudios publicados por Werdum mostram que havia intenção da equipe de Popó em causar dano à lenda do MMA.

"Aquele que agrediu por trás, traiçoeiramente, um homem de 50 anos, que tinha lutado e estava de guarda baixa, vai ser responsabilizado criminalmente", diz Dalledone no vídeo. "Podemos até entender que ele, naquele momento, batendo num homem de 50 anos da forma que bateu, sendo um profissional do boxe, estaria indiferente ao resultados. Aí estamos falando de dolo eventual, de tentativa de homicídio."

O advogado afirma ainda que, nos áudios de Werdum, "Popó diz categoricamente, diretamente, que todos iriam apanhar. Eles já estavam predispostos a agredir criminosamente a equipe do Wanderlei Silva".

À Folha de S.Paulo, o boxeador havia dito que a "turma nervosa" de Wanderlei quis defender os golpes proibidos no boxe que o ex-lutador de MMA (artes marciais mistas) tentou usar, com cabeçadas e joelhadas durante a luta.

"A agressão foi toda do outro lado, não teve agressão nenhuma do nosso lado", afirmou o tetracampeão mundial. "Acabei de postar [em uma rede social] um vídeo do Wanderlei indo pra cima do meu filho, o treinador dele me dando um monte de soco. Até arrancou o protetor da minha boca, de tanto soco que ele me deu. O Wanderlei indo pra cima do meu filho junto com o filho dele."