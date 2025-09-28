(UOL/FOLHAPRESS) - Santos e Red Bull Bragantino ficaram no empate por 2 a 2 neste domingo (28), em jogo disputado em Bragança Paulista (SP), pela 25ª rodada do Brasileirão.

Lautaro Díaz e Barreal fizeram os gols do Peixe após Lucas Barbosa abrir o placar para o Bragantino. Na reta final do 2º tempo, Pedro Henrique fez o gol de empate do Massa Bruta.

Lautaro fez seu primeiro gol com a camisa do Santos em três jogos e não marcava desde maio, quando atuava no Cruzeiro. Lucas Barbosa, ex-Santos, não marcava havia dois meses.

O resultado é pior para o Santos, que fica com 27 pontos na 16ª posição, a 5 pontos do Juventude, primeiro na zona de rebaixamento. O Bragantino sobe para a 9ª posição somando 32 pontos.

O próximo duelo do Santos é contra o Grêmio, na quarta-feira, em casa. No mesmo dia, o Bragantino visita o Mirassol.

*

ATACANTES DESENCANTARAM

A partida em Bragança foi de quebra de jejuns para os atacantes. Lucas Barbosa, que abriu o placar para o Bragantino no 1º tempo, não marcava um gol fazia dois meses, desde a derrota do Massa Bruta por 2 a 1 para o Flamengo, em 24 de julho.

Lautaro Díaz, autor do gol do empate santista no 2º tempo, fez seu primeiro gol com a camisa do Santos em três partidas. O argentino foi contratado pelo Peixe junto ao Cruzeiro e não marcava um gol desde 8 de maio, no empate da Raposa por 1 a 1 contra o Mushuc Runa pela Sul-Americana.

GOLS E DESTAQUES

Perdeu na cara! O Santos desperdiçou a primeira chance clara de gol na partida aos 9 minutos do 1º tempo. Guillherme carregou a bola, acionou Lautaro Díaz, que chegou livre na grande área mas, de frente para o gol, bateu mascado para fora.

Pediu pênalti. Pedro Henrique reclama por ter levado um chute de Luan Peres, do Santos, em cobrança de escanteio na área do Peixe. Jogadores do Bragantino pedem pênalti, mas o árbitro Flávio Rodrigues de Souza manda o jogo seguir.

Pressão santista. Em três minutos, o Santos desperdiçou mais duas chances de abrir o placar. Na primeira, Cleiton defendeu chute de Guilherme. Na sequência, em uma nova jogada, Barreal finalizou dentro da área e a bola ia passando pelo meio das pernas do goleiro do Bragantino, que conseguiu evitar o gol.

1 x 0: Quando o Santos estava melhor na partida, o Bragantino abriu o placar aos 30 minutos do 1º tempo. Eduardo Sasha avançou pela esquerda e encontrou bom passe para Lucas Barbosa dentro da área. O atacante, formado na base do Santos, botou na frente e deu uma cavadinha para tirar o goleiro Brazão.

Assistência e lesão. Minutos depois de dar a assistência para o gol do Bragantino, Eduardo Sasha pede substituição. No banco de reservas, o jogador comentou que sentiu o músculo posterior da coxa esquerda fisgar. Borbas entrou no lugar de Sasha.

Fim de papo no 1º tempo. O Bragantino vai para o intervalo vencendo a partida por 1 a 0. Lautaro Díaz fala sobre o desempenho do Santos na saída do gramado, enquanto Lucas Barbosa passa a visão pelo lado do Massa Bruta.

Acho que estamos jogando bem, mas perdermos muitos gols. No futebol acontece essas coisas, eles chegaram uma vez e fizeram o gol. É assim... Lautaro Díaz, atacante do Santos, ao sportv

Muito feliz em voltar a marcar em um jogo tão especial para mim, que é contra o Santos. Eles estão bem no jogo, sabíamos que seria difícil. O importante é voltar ligado para manter o resultado Lucas Barbosa, autor do gol do Bragantino

Jogo truncado. O 2º tempo começa em ritmo muito diferente em Bragança. Se a primeira etapa foi bastante movimentada e com chances de gols, após o intervalo as equipes abusam de faltas e o jogo fica muito tenso nos primeiros 10 minutos.

1 x 1: Quando a torcida já começava a chiar no estádio, o Santos empatou a partida aos 10 do 2º tempo. Souza cruzou rasteiro e Lautaro Díaz chegou de carrinho para fazer seu primeiro gol pelo Peixe.

1 x 2: A virada do Santos veio dos pés de Barreal. Lautaro ganhou disputa na área, e passou para Barreal e o meia argentino finalizou colocado de pé esquerdo em um lindo gol.

Estreia de Billal Brahimi. Recém-contratado pelo Peixe, Brahimi entrou no lugar de Rollheiser aos 26 minutos do 2º tempo.

2 x 2: O Bragantino reagiu com um gol em cobrança de escanteio. Jhon Jhon cobrou, e Pedro Henrique subiu livre testando firme para o fundo da rede de Brazão para empatar a partida.

FICHA TÉCNICARED BULL BRAGANTINO 2 X 2 SANTOS

Campeonato: Brasileirão (25ª rodada)

Data: 28/9/2025

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)

Hora: 18h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Cartões amarelos: Souza, Mayke e Tiquinho Soares (SAN); Eduardo Sasha, Jhon Jhon e Fabinho (RBB)

Cartões vermelhos: Não houve

Gols: Lucas Barbosa (RBB), 30'/1º T; Lautaro Díaz (SAN), 10'2ºT; Barreal (SAN), 14'/2ºT; Pedro Henrique (RBB), 33'/2ºT

Bragantino: Cleiton; Nathan, Pedro Henrique, Guzmán Rodriguez, Vanderlan; Gabriel (Fabinho), Eric Ramires (Matheus Fernandes), Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Fernando), Laquintana (Vinicinho), Eduardo Sasha (Thiago Borbas). T.: Fernando Seabra.

Santos: Brazão; Mayke, Alexis Suarte, Luan Peres, Souza (Igor Vinícius); João Schmidt, Zé Rafael, Rollheiser (Billal Brahimi); Barreal (Caballero), Guilherme, Lautaro Díaz (Tiquinho Soares). T.: Juan Pablo Vojvoda