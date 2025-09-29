SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A derrota para o Bahia não custou apenas os três pontos para o Palmeiras. Durante a partida, Lucas Evangelista e Piquerez -titulares da equipe- sentiram lesões e tiveram que ser substituídos ainda no primeiro tempo.

Entre os lesionados, Piquerez é peça mais importante para o esquema de Abel Ferreira. Enquanto Evangelista pode ser substituído por Aníbal Moreno, Emi Martínez, Allan e até Raphael Veiga ou Andreas Pereira, o lateral-esquerdo tem apenas Jefté como suplente.

Com isso, o defensor de 21 anos pode sonhar com a titularidade contra o Vasco, na próxima quarta-feira. Piquerez sentiu dores no joelho direito contra o Bahia e será avaliado pelo departamento médico do Palmeiras para saber a gravidade de sua lesão.

Jefté entrou no lugar do uruguaio aos 27 minutos e, embora tenha realizado um jogo sólido, não conseguiu parar Ademir no gol do Bahia. O lateral perdeu na corrida para o adversário e foi driblado no lance em que o camisa 7 tricolor marcou o gol da vitória.

Com isso, a depender da gravidade da lesão de Piquerez, Jefté pode ganhar a sequência que ainda não teve no Palmeiras. Desde que chegou, em agosto, foram apenas três jogos e 152 minutos em campo.

Na única partida em que foi titular -contra o Fortaleza-, o lateral de 21 anos deu uma assistência. Jefté foi contratado exatamente para suprir a carência na posição nos momentos em que Piquerez não está disponível. O uruguaio, por exemplo, sofreu lesão no joelho esquerdo em 2024 e a equipe alviverde sentiu sua ausência.

Além da partida contra o Vasco, o Verdão terá pela frente São Paulo, Juventude, Bragantino e Flamengo. Depois, passa a focar na semifinal da Libertadores, contra a LDU.