A atleta Maria Braga, de Juiz de Fora (MG), se destacou no Campeonato Sul-Americano de Powerlifting, conquistando o título na categoria universitários até 63kg. Com pouco mais de um ano de experiência no esporte, Maria tem chamado atenção pela sua determinação e velocidade de evolução, conquistando resultados expressivos.

"Esse ano fui em quatro competições e não imaginava ser chamada para o Sul-Americano. Eu já estava um pouco desmotivada, mas meu coach Leonardo não me deixou desistir", compartilhou a atleta, que superou suas próprias expectativas ao subir ao pódio em uma competição internacional.

Com a vitória, Maria se prepara para novos desafios. "Ano que vem vou competir no Campeonato Brasileiro e acho que tenho potencial. Estou acreditando em mim", declarou, com confiança e foco no futuro, visando alçar voos ainda mais altos no powerlifting.

