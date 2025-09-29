RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Os jogos iniciais do Torneio Abertura NBB Caixa tiveram vitória argentina, virada no último quarto e até visita ilustre de campeão mundial de atletismo.

O Unión, da Argentina, derrotou a Unifacisa por 85 a 81, em um duelo que foi marcado pelo equilíbrio e emoção até os segundos finais, na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília.

Yeferson Guerra, do Unión, registrou um duplo-duplo de 26 pontos e 10 rebotes para 27 de eficiência. O time argentino contou também com dia inspirado de Franco Balbi, ex-Flamengo, que fez 15 pontos e deu 10 assistências, além de cinco rebotes.

nesta segunda-feira (29) foi no detalhe. Conseguimos ajustar nossa defesa no último quarto, fazendo eles errarem algumas bolas. Fechamos bem o jogo. As vitórias não são o mais importante aqui. Queremos construir o time nesta pré-temporada.Balbi

Kendall Anthony foi o cestinha do Unifacisa com 20 pontos.

MÃOS CALIBRADAS

O Caxias do Sul Basquete venceu o Botafogo, que fez a estreia na competição por 66 a 52, nesta segunda-feira (29), com o brilho de Tiago Marques e Shamell.

Tiago Marques, que foi o recordista de pontos em um único jogo da LDB, marcou 13 contra o Alvinegro. "O Rodrigo [Barbosa] e toda a comissão técnica me dão muita confiança para arremessar, para ir à cesta, firme. Eu me sinto muito confiante para fazer as coisas. Todos os meus companheiros ficam me incentivando, me apoiando", disse, ao site do NBB.

Shamell, maior cestinha do NBB Caixa, anotou 12 pontos. Pelo Botafogo, Matheusinho foi o principal nome, terminando o jogo com 19 pontos, quatro rebotes e quatro assistências.

VITÓRIA SEM SUSTO

neste domingo (28), o Unifacisa teve uma vitória sem sustos sobre o Basquete Brusque por 93 a 50.

Antônio foi o destaque do time de Campina Grande, com 18 pontos e 66,7% (4/6) de aproveitamento nos arremessos do perímetro, além de três rebotes e três assistências para 22 de eficiência.

O pivô senegalês Gueye registrou um duplo-duplo de 16 pontos e 10 rebotes. Pelo Brusque, Samuel foi o maior pontuador, com 20 pontos.

DE VIRADA

O Pato Basquete venceu o Fortaleza Basquete Cearense de virada, por 88 a 78. O time de Pato Branco entrou no último período com 16 pontos atrás no placar, mas reagiu e conseguiu deixar o ginásio com o resultado positivo.

Edu Marília foi o destaque do Pato Basquete, terminando o jogo com 22 pontos, sendo 15 no último quarto, além de oito rebotes e cinco assistências. "Sei que é apenas o Torneio Abertura, mas eu passei por muita coisa no começo da minha carreira, muita gente duvidou de mim. Isso é uma resposta para mim mesmo, que, independentemente do que falarem, eu sempre vou estar trabalhando", desabafou.

Ainda no Pato, Tradavis Thompson fez 21 pontos, além de ter conquistado quatro rebotes. Pelo Fortaleza Basquete Cearense, o americano Jack Gohlke fez 20 pontos, com 60% nas bolas de três pontos, além de três rebotes e três assistências para 20 de eficiência.

TRIUNFO EM CASA

O Caixa/Brasília Basquete estreou no Torneio Abertura, neste domingo (28) (28), com vitória sobre o Ceisc/União Corinthians por 65 a 46

A equipe do Distrito Federal conseguiu controlar o ritmo do duelo e soube aproveitar as oportunidades para criar vantagem no placar.

Daniel Von Haydin, do Caixa/Brasília Basquete, terminou a partida com 17 pontos, além de cinco rebotes e três assistências. "Me sinto em casa, sinto que estou no lugar certo. Isso dá uma energia boa. O grupo é sensacional, está bom demais trabalhar com esse grupo. Ainda vamos entrosar mais. O sistema do Dedé é complexo, vamos dar umas enroscadas no começo, mas isso vai fluir lá na frente. Estamos unidos na mesma filosofia", afirmou.

Pelo Ceisc/União Corinthians, Isaac Gonçalves foi o maior pontuador com 11 pontos, além de quatro rebotes.

VISITA DE MEDALHISTA MUNDIAL

O brasiliense Caio Bonfim marcou presença na Arena BRB Nilson Nelson no último domingo. Ele conquistou o ouro nos 20 km da marcha atlética no Campeonato Mundial de Atletismo, que aconteceu em Tóquio, neste mês. Na mesma competição, ele já havia conquistado a prata nos 35 km.