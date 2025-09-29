SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em noite de protestos contra a diretoria, o São Paulo voltou a falhar em um esvaziado Morumbis, perdeu para o Ceará por 1 a 0 e alcançou sua 4ª derrota consecutiva na temporada. Pedro Henrique, ex-Corinthians, marcou o único gol da partida da 25ª rodada do Brasileirão.
O Tricolor teve o seu pior público do ano atuando em casa: pouco mais de 12 mil pessoas testemunharam das arquibancadas o novo resultado negativo da equipe de Hernán Crespo, que estacionou com 35 pontos e na 7ª posição do torneio nacional.
O Ceará, por outro lado, renasceu: o elenco comandado por Léo Condé voltou a vencer depois de cinco tropeços (quatro no Brasileiro e um na Copa do Nordeste)m chegou aos 31 pontos e assumiu o 11º lugar, ultrapassando o Corinthians.
O duelo também contou com homenagem ao apresentador Paulo Soares, que morreu nesta segunda-feira (29) aos 63 anos. Antes de a bola rolar, os jogadores respeitam um minuto de silêncio ao ex-ESPN, que era torcedor do São Paulo.
Os times voltam a atuar na noite desta quinta-feira. O São Paulo encara o Fortaleza fora de casa, enquanto o Ceará, também longe de seus domínios, mede forças com o Vitória.
TRICOLOR VOLTA A FALHAR EM UM MORUMBIS ESVAZIADO
A eliminação paulista na Libertadores pesou o clima para o duelo desta segunda-feira (29), que já ensaiava ser tenso desde o final da tarde: torcedores protestaram contra o presidente Julio Casares e o diretor de futebol Carlos Belmonte. Além dos gritos e das faixas, dois caixões foram exibidos nos arredores do Morumbis, cada um "destinado" a um dirigente.
Dentro de campo, o nervosismo tomou conta dos jogadores são-paulinos, que foram punidos com requintes de crueldade: além de acertar duas bolas na trave (com Rodriguinho e Ferreirinha), o time de Crespo viu Pedro Henrique, ex-Corinthians, marcar o gol da vitória cearense já no 2º tempo.
GOLS E DESTAQUES
Visitante soltinho. O Ceará se aproveitou do momento turbulento do adversário e iniciou o duelo no Morumbis sem medo de atacar, e a equipe de Léo Condé, sempre explorando as laterais, chegou ao ataque com certo perigo em três oportunidades nos primeiros 15 minutos: duas a partir de Pedro Raul, que obrigou Rafael a trabalhar, e uma em cruzamentos incompletos feitos por Galeano e Paulo Baya.
Rodriguinho e Bobadilla respondem, mas Tolói se frustra. Ainda tímido, o São Paulo conseguiu reagir na base dos erros cearenses. Foi a partir da marcação mais apertada, por exemplo, que Rodriguinho e Bobadilla finalizaram ? ambos em chutes de fora da área que acabaram fora da meta de Bruno Ferreira. A notícia ruim ficou com Rafael Tolói, que sentiu dores, deu lugar a Sabino e virou nova preocupação para o departamento médico.
Trave salva Ceará (e Luciano erra). Já comandando a partida, os donos da casa ficaram no quase aos 38 minutos, quando Rodriguinho deu nova finalização de fora da área que contou com desvio antes de carimbar o travessão. Praticamente no lance seguinte, Luciano teve a chance de se redimir com os torcedores, mas cabeceou para longe do gol.
Crespo põe Lucas, e trave volta a aparecer. O Tricolor voltou para o 2º tempo com uma alteração que gerou novo padrão tático: com a entrada de Lucas no lugar de Alan Franco, o esquema de três zagueiros foi desfeito. Mais ofensivo, o clube paulista não demorou para assustar, mas a trave reapareceu para ajudar o Ceará, desta vez em chute de Ferreirinha.
Ex-Corinthians entra, marca e aterroriza. A entrada de Lucas melhorou o São Paulo, mas foi outro atleta que deixou o banco o responsável por mexer no marcador: Pedro Henrique. Substituto de Paulo Baya, o ex-Corinthians aproveitou desvio para trás de Alisson em passe de Lourenço, ficou com a bola dentro da área e tocou para o gol vazio depois de driblar Rafael: 1 a 0. O duelo ainda teve atuação do VAR, que anulou um pênalti para os visitantes, já nos acréscimos.
SÃO PAULO
Rafael; Rafael Tolói (Sabino), Arboleda e Alan Franco (Lucas); Cédric (Mailton), Bobadilla, Alisson, Rodriguinho (Dinenno) e Enzo; Luciano e Ferreirinha (Lucca). T.: Hernán Crespo
CEARÁ
Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Richardson e Lourenço (Fernando Sobral); Galeano (Guilherme), Paulo Baya (Pedro Henrique) e Pedro Raul (Vina). T.: Léo Condé
Local: Morumbis, em São Paulo (SP)Árbitro: Bruno Arleu de Araújo
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Marcia Bezerra Lopes Caetano
VAR: Rodrigo Nunes de Sá
Cartões amarelos: Arboleda (SPO); Dieguinho, Lourenço (CEA)
Cartões vermelhos: não houve
Gols: Pedro Henrique (CEA), aos 10 min do 2º tempo