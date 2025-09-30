SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians estourou a cota da Nike em 2025 e instaurou uma apuração interna para entender o destino de parte dos materiais esportivos.

O QUE ACONTECEU

O UOL apurou que, a pedido do Conselho Deliberativo, o clube está realizando um novo levantamento de todo o processo de estoque, incluindo entregas e saídas de materiais esportivos da Nike na atual gestão. As Comissões da Marketing e Finanças devem apresentar um relatório nos próximos dias com a conclusão.

A cota anual do Timão é de R$ 4 milhões em produtos, valor que foi superado em alguns milhões entre janeiro e o início de setembro. A partir do ano que vem, com o novo contrato firmado entre clube e marca entrando em vigor, o valor da cota será reajustado.

Vale lembrar que os produtos inseridos nesta cota são os usados para fornecer material esportivo para os times, aqueles que os jogadores usam.

A apuração, que começou antes do impeachment de Augusto Melo, ganhou novos desdobramentos por suspeita de desvios de produtos e abuso de poder na atual gestão, que começou como interina em maio. Desde o meio deste ano, há um inquérito da Polícia Civil investigando possíveis desvios de materiais durante a gestão Melo.

No início de maio, o UOL revelou que o Corinthians recebeu quase R$ 5 milhões da fornecedora de material esportivo sem cadastrar notas fiscais. A questão foi um dos motivos para o Conselho Deliberativo reprovar as contas do ex-presidente.

Procurado, Armando Mendonça, vice-presidente do clube e responsável pela administração do estoque, ainda não se pronunciou sobre o caso. A reportagem também procurou a assessoria do Timão, que não vai se manifestar sobre o assunto. Caso haja resposta, esse texto será atualizado.

INQUÉRITO DO ALMOXARIFADO CONTINUA

Em maio, o Corinthians acionou as autoridades policiais após funcionários do CT Joaquim Grava constatarem que as câmeras do almoxarifado tiveram suas imagens desviadas do sistema interno de controle.

Em boletim de ocorrência, o clube relatou que a descoberta foi feita após a equipe de segurança identificar que as câmeras da sala de estoque não estavam transmitindo para o sistema interno, apesar de estarem ligadas.

A espécie de "sabotagem" ao sistema de imagens de segurança só foi detectada na sala de estoque de uniformes. A suspeita é de que as imagens do almoxarifado poderiam constatar algum tipo de desvio de peças da Nike.