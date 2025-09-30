RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Quando Carrascal chegou ao Flamengo, muitos achavam que ele seria a "sombra" de Arrascaeta. Porém, dentro da análise do técnico Filipe Luís e da diretoria, ele não veio somente para exercer essa missão. O colombiano é, na concepção do departamento de futebol, não só um "10" como também um "11", função que praticou com êxito na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians.

Carrascal foi escalado como um ponta com características mais de armação. Ao invés de ser ele ou Arrascaeta em campo, o técnico Filipe Luís optou pelos dois ao mesmo tempo e a escolha deu liga, com o colombiano tendo dado duas assistências e o uruguaio feito um gol.

Após a partida, o treinador revelou que já vinha treinando Carrascal nesta posição há cerca de duas semanas, dando um indício de que quer ampliar o leque de possibilidades para o jogador.

"Eu vinha treinando o Carrascal nessa posição. Ele entendeu bem. Que jogador! Impressionante o jogo que ele fez. Dá uma soltura para a equipe, limpa as jogadas, tem uma visão de jogo, se conecta com os companheiros. Ainda deu duas assistências. Jogador determinante. Estou muito feliz pela atuação dele e a entrega, porque nessa função ele teve de correr mais do que está acostumado. Agora é uma questão de adaptação", disse Filipe Luís.

'VENHO TENTANDO ENCONTRAR UM LUGAR'

Carrascal se mostra disponível a jogar onde Filipe Luís entender que é melhor para a equipe. O meia destacou a busca que vem tendo para encontrar um espaço num elenco tão recheado de talentos como o do Flamengo.

"Estou muito feliz por essa confiança que me deu o corpo técnico, os jogadores também. Venho trabalhando, tentando encontrar um lugar. Não é fácil, porque temos muitos jogadores extremamente bons. Desde o início disse que não vinha para substituir ninguém. Damos o melhor para o time para conseguirmos os resultados que precisamos", disse Carrascal, na zona mista após a vitória sobre o Corinthians.

PODE SER MANTIDO ENTRE OS TITULARES

A boa atuação diante dos corintianos faz com que Carrascal seja postulante a se manter como titular na decisiva partida contra o vice-líder Cruzeiro, nesta quinta-feira, no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Diante do Corinthians, alguns jogadores que começaram jogando contra o Estudiantes, pela Libertadores, iniciaram no banco, caso de Plata, atacante que é o maior concorrente pela posição no momento.

Carrascal foi contratado pelo Flamengo em agosto, junto ao Dínamo de Moscou (RUS), por 12 milhões de euros (cerca de R$ 77 milhões na época). Até aqui são sete jogos, com um gol e três assistências.