(UOL/FOLHAPRESS) - Desfalques e má fase podem fazer Hernán Crespo abandonar a linha de três zagueiros, marca registrada de seu trabalho no São Paulo.

NÃO ESTÁ DANDO CERTO?

Enquanto o ataque marcou apenas um gol nos últimos seis jogos, a zaga do São Paulo sofreu seis, culminando em cinco derrotas no recorte, incluindo as duas para a LDU na eliminação da Copa Libertadores.

A lista de problemas também aumentou após lesão de Rafael Tolói. O zagueiro apresentou um incômodo no posterior da coxa ainda no primeiro tempo do confronto com o Ceará e será avaliado nesta terça-feira (30).

Crespo não poderá contar com Arboleda, suspenso pelo terceiro cartão amarelo para o próximo jogo, contra o Fortaleza, nesta quinta-feira.

As opções por enquanto são Sabino, Alan Franco e o jovem Negrucci, improvisado recentemente na zaga, o que pode forçar o treinador a abandonar a linha de três. Outra alternativa é a entrada de Luiz Gustavo, que voltou recentemente após cinco meses afastado por uma embolia pulmonar e esteve no banco nas duas últimas partidas.

nesta terça-feira (30), jogamos com uma linha de quatro no 2º tempo. Podemos jogar, mas depende do jogo. Está dando certo? Não está. Então vamos pegar tudo e jogar no lixo? Não, vamos ver. Acho que, para o sistema e pelas características dos jogadores que temos, os três zagueiros dão certo, mas podemos mudar. A gente perde um pouco de equilíbrio? Sim, mas é um gosto pessoal. Fórmula mágica não existe Hernán Crespo, após derrota para o Ceará

A derrota em casa para o Ceará agravou a crise vivida pelo clube após a eliminação para a LDU. Antes de a bola rolar, os entornos do Morumbis ficaram marcados por protestos contra o presidente Julio Casares e a diretoria de futebol do Tricolor.

Entre improvisos e mudanças, o São Paulo pode apresentar uma "fórmula" diferente da habitual na quinta. A bola rola no Castelão às 19h30 (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.