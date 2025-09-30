SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Chelsea aproveitou uma noite infeliz de Richard Ríos, venceu o Benfica por 1 a 0 atuando em casa e somou seus primeiros pontos na fase de liga da Champions. O ex-Palmeiras fez gol contra, furou uma oportunidade incrível e deixou o gramado no 2º tempo.
O resultado deixou os ingleses com 3 pontos e no meio da tabela do torneio, que está na 2ª rodada. Já os portugueses, comandados por José Mourinho, seguem zerados.
Os times voltam a jogar pela Champions no final de outubro. O Chelsea recebe o Ajax no dia 22, enquanto o Benfica, um dia antes, encara o Newcastle na Inglaterra.
COMO FOI O JOGO
O duelo no Stamford Bridge começou agitado e com susto protagonizado pelos visitantes: Lukébakio recebeu na ponta da área, ajeitou o corpo e bateu forte à meta de Sánchez, que conseguiu dar um leve desvio antes de a bola carimbar a trave da meta inglesa.
Ex-Palmeiras, Richard Ríos apareceu e marcou aos 17 minutos... mas em gol contra: o volante, na tentativa de cortar um passe de Garnacho já dentro da pequena área, chutou para trás e estufou as redes defendidas por sua própria equipe: 1 a 0.
A situação do colombiano piorou no início do 2º tempo. O motivo? Ele tomou cartão amarelo ao acertar Buonanotte e, minutos depois, acabou furando um chute dentro da área após rebatida da zaga rival ?a trajetória de Ríos no embate acabou aos 30 minutos, quando José Mourinho optou por sacar o camisa 20.
Estêvão ainda foi acionado por Enzo Maresca e deu nova dinâmica aos ingleses, mas não conseguiu ser protagonista. Mesmo com o brasileiro ensaiando bons lances saindo do meio para a ponta direita (e vice-versa), o Chelsea encerrou o duelo com vitória pelo placar mínimo. O último lance do duelo, aliás, teve João Pedro expulso por uma solada.