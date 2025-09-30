SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais tradicional prova de corrida de rua de São Paulo, a São Silvestre chega neste ano à sua centésima edição com uma série de queixas de corredores amadores que não conseguiram fazer sua inscrição.

Devido à alta demanda, por tratar-se de uma marca comemorativa, o processo de inscrição, aberto na última quinta-feira (25), teve todas as 50 mil vagas disponíveis esgotadas em tempo recorde, cerca de seis horas.

Segundo os organizadores, mais de 150 mil pessoas chegaram a entrar na fila virtual simultaneamente para tentar garantir um lugar na linha de largada na avenida Paulista no próximo dia 31 de dezembro.

Pessoas que não conseguiram se inscrever relatam que chegaram a pegar lugar na fila virtual assim que ela começou, aguardaram por algumas horas até sua vez e, quando finalmente teriam o direito de fazer a inscrição, por um erro do sistema, foram mandados de volta para o último lugar, tendo de reiniciar todo o processo.

Moradores de fora de São Paulo que já haviam comprado passagem aérea e reservado hotel com antecedência acabaram vendo o plano de participar da prova de 15 km pela capital paulista ir por água abaixo.

É o caso do professor de educação física e "personal trainer" Alfredo Bessa, 59, de Fortaleza.

Ele contou que se planejou para ter a manhã livre e entrar na fila virtual assim que ela se abrisse, a princípio às 10h (horário de Brasília) de quinta-feira, segundo haviam informado os organizadores.

"Algumas horas antes, fiquei sabendo que a fila começaria às 9h. Acho que mudaram de última hora", afirmou Bessa, acrescentando que, ao entrar no sistema, observou cerca de 20 mil pessoas na sua frente.

Três horas depois, quando aparecia como o primeiro da fila, ele recebeu uma mensagem dizendo que seu número de inscrição havia sido rejeitado e que ele teria de reiniciar o processo.

Ao entrar novamente na fila, já eram mais de 100 mil pessoas à sua frente. "Isso aconteceu três vezes comigo. Mesmo assim, não desisti. Fiquei até umas 15h, quando informaram que as inscrições estavam encerradas", disse.

Procurada pela reportagem, a Vega Sports, responsável pela organização da corrida lamentou os transtornos causados.

"Assessorias esportivas, agências de turismo e órgãos similares têm à disposição cotas específicas para a Corrida Internacional de São Silvestre, previstas no regulamento geral e dentro de uma praxe adotada pelo mercado de corridas de rua. No caso da centésima edição da São Silvestre, cerca de 12% do total de inscrições foram abertos a tais segmentos", diz o comunicado.

"Devido à altíssima procura, a plataforma de ingressos oficial do evento passou por instabilidade desde a abertura da fila, o que prejudicou sobremaneira a experiência dos interessados. A organização da prova reforça que trabalhou incessantemente para solucionar tais questões técnicas e pede desculpas pelos inconvenientes gerados", conclui o texto.

Já a Ticket disse em nota estar ciente da "frustração e da ansiedade de cada um que aguardava por este momento. "Também ficamos profundamente tristes com o ocorrido", afirmou. A plataforma declarou ainda que "segue revisando os processos e implementando melhorias para que experiências como esta não se repitam futuramente".

"Fiquei muito frustrado e decepcionado", afirmou Bessa, que participou da prova pela primeira vez em 1988 e disse nunca ter passado por situação parecida antes. "Imagina minha ansiedade para participar da centésima São Silvestre. Tinha uma importância muito grande participar dessa prova."

Como já tinha comprado as passagens, ele viajará a São Paulo de toda forma para passear pela cidade e ver os corredores.

Seu aluno de treinos de corrida Jairton Lima, que participaria da São Silvestre pela primeira vez, acabou tendo o mesmo problema e também não conseguiu a inscrição. "Estou até agora sem acreditar que não vou participar da prova", afirmou Lima.

Ele contou que pessoas que entraram pelo aplicativo da Ticket Sports, em vez do site oficial, disseram ter conseguido inscrever-se depois de apenas alguns minutos.

"Li todo o edital sobre como fazer as inscrições, preparei toda a documentação. Até já tinha o acesso ao app da Ticket Sports, por já ter feito outras inscrições por lá, mas em nenhum momento falaram que pelo app conseguiríamos mais rapidamente", queixou-se o engenheiro químico de 52 anos.

"Fui pelo caminho tradicional do site, até porque falaram para aguardar que minha vez chegaria", afirmou Lima. Ele acrescentou que chegou a mandar um email para os organizadores com reclamações sobre o processo, recebendo como resposta um pedido de desculpas e a promessa de que vão trabalhar para aprimorar o trabalho em 2026.

O ator e apresentador carioca Julio de Sá, 34, que também não conseguiu fazer a inscrição, criticou a falta de informações. "Estava muito animado para participar da minha segunda São Silvestre. Existe a frustração de não poder participar dessa festa, mas a maior revolta é com a falta de transparência no processo de inscrição."

Segundo ele, embora a organização divulgue que são 50 mil vagas, as assessorias esportivas contam com uma espécie de reserva de mercado, assegurando determinada quantia de inscrições aos seus alunos que não é divulgada oficialmente. "Não sabemos quantas vagas de fato foram abertas ao público geral", afirmou.

A assessoria "Corre no Ibira", por exemplo, da Urbia, concessionária responsável pela administração do Parque do Ibirapuera, publicou um comunicado nas redes sociais em que diz que "não existe vaga esgotada" na São Silvestre para quem é seu aluno.

"Ainda não é aluno?! Essa é a hora perfeita de começar a treinar com a gente e viver a São Silvestre do jeito certo", diz o texto, acompanhado de uma série de comentários com críticas de corredores que não conseguiram se inscrever.

"Do total de inscrições destinadas a pessoas jurídicas pela organização do evento, a Urbia adquiriu 175 ingressos que serão disponibilizados aos alunos do programa Corre no Ibira, pelo mesmo valor aplicado ao público geral. O Corre no Ibira reúne corredores de diferentes níveis, de iniciantes a atletas de alto rendimento, e os alunos terão acesso aos ingressos para a corrida enquanto houver disponibilidade", informou a Urbia em nota.

A concessionária afirmou ainda que é apoiadora oficial da corrida e que um evento sobre a São Silvestre será realizado no parque.