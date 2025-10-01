BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - A terça-feira foi de grandes emoções no Torneio de Abertura do NBB CAIXA 2025. Quatro equipes carimbaram vaga nas quartas de final depois de partidas equilibradas, com direito a viradas, destaques individuais e atuações que levantaram as torcidas.
Flamengo, KTO Minas, Unión (ARG) e Brasília Basquete já garantiram presença na próxima fase.
*
UNIÓN SEGURA BRUSQUE E AVANÇA
O Unión (ARG) mostrou força coletiva para bater o Basquete Brusque por 75 a 64, conquistando a segunda vitória no Grupo C e o passaporte para as quartas-de-final. O grande nome foi Yeferson Guerra, dono de 19 pontos, 5 rebotes e 4 assistências. Do lado catarinense, Samuel brilhou com 28 pontos, mas não foi suficiente para evitar a queda.
"É muito importante conquistar esse espaço. Nosso time vem crescendo a cada jogo e queremos chegar ainda mais longe", disse Yeferson Guerra.
KTO MINAS REAGE APÓS INÍCIO DIFÍCIL
Depois de ver o Botafogo dominar o primeiro quarto, o KTO Minas encontrou o equilíbrio na defesa e mostrou intensidade no ataque para virar o jogo e sair com a vaga. A equipe mineira encaixou o ritmo a partir do segundo período e se impôs na reta final. Os destaques foram Gui Carvalho, com 15 pontos, Paranhos, que anotou um duplo-duplo (13 pontos e 10 rebotes), e Maique, com 12 pontos e 8 rebotes.
"Eles começaram fortes, mas conseguimos manter a calma e impor o nosso estilo. Esse resultado mostra a força do grupo", avaliou Gui Carvalho, do Minas.
NEGRETE BRILHA, E FLAMENGO CONFIRMA FAVORITISMO
O Flamengo contou com atuação inspirada de Negrete, cestinha da partida com 23 pontos, para vencer o Pato Basquete e se garantir entre os quatro melhores do torneio. O rubro-negro ainda teve contribuição importante de Gui Deodato, autor de 14 pontos. O Pato chegou a reagir, mas não teve constância para ameaçar o resultado.
"A gente sabia da responsabilidade e mostramos maturidade. Estou feliz por ajudar o time a conquistar essa vaga", afirmou Negrete, destaque da partida.
BRASÍLIA BASQUETE SUPERA CRUZEIRO E FECHA OS CLASSIFICADOS
O Brasília Basquete venceu o Cruzeiro por 91 a 80, garantindo a última vaga nas quartas-de-final com duas vitórias na fase de grupos. O armador argentino Facundo Corvalan foi o cestinha, com 21 pontos, enquanto Kevin Crescenzi contribuiu com 20.
"Estou conhecendo toda a equipe ainda, mas nesta quarta-feira (01) demos um passo a frente. Essa defesa intensa será a nossa cara e estamos no caminho certo", afirmou Facundo Corvalan.
PRÓXIMA FASE
Com os resultados, os confrontos das quartas de final estão definidos para quinta-feira:
Pato Basquete x Unifacisa
Caxias do Sul x Unión Corinthians
Flamengo x Unión Santa Fé
Brasília Basquete x KTO Minas
Os duelos da fase decisiva prometem ainda mais intensidade e devem reunir algumas das principais forças do basquete nacional já neste início de temporada.