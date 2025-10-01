BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - A temporada do basquete brasileiro já começa marcada por um feito histórico: Jelena Todorovic, de 31 anos, é a primeira mulher a comandar uma equipe masculina no Novo Basquete Brasil (NBB). A sérvia também é a segunda técnica mais jovem a assumir o posto principal em toda a história da competição.

Com um currículo sólido, Jelena acumula passagens por clubes de peso, como o Fenerbahçe, além de integrar a comissão técnica da seleção grega. Sua experiência inclui ainda o desenvolvimento individual de grandes nomes do basquete mundial, como Giannis Antetokounmpo, Patty Mills, Josh Giddey e Nick Calathes.

"Estou super honrada por essa nova oportunidade. Esse será o quarto continente em que serei técnica principal. Eu vim da Sérvia, onde o basquete é uma religião, um estilo de vida. E isso é algo que eu vejo em vocês, brasileiros, que eu sempre admirei. Minha maior motivação é construir um bom time, ser uma boa técnica, e ter a maior quantidade de fãs possível para nos apoiar. Eu estarei lá dando 110% da minha energia, do meu amor, da minha paixão pelo esporte", disse a treinadora.

O feito inédito ocorre justamente em um momento de aproximação entre o Fortaleza Basquete Cearense e a Sérvia. Durante o Torneio Abertura do NBB, em Brasília, a delegação do Carcarlaion foi recebida pelo embaixador Aleksandar Ristic na Embaixada da Sérvia, em um encontro que celebrou a história, a cultura e os laços esportivos entre os dois países.

O elenco tricolor conta com três representantes sérvios: além de Jelena, o assistente técnico Vladimir Dosenovic e o ala-pivô Aleksa Popovic.

O presidente do Fortaleza, Thális Braga, destacou a importância da visita:

"É uma aproximação importante para o nosso projeto. O Fortaleza e o Basquete Cearense recebem esse reconhecimento com muito carinho e com muita responsabilidade. Vir até Brasília, conhecer todos que representam a Sérvia aqui em solo brasileiro e ter esse destaque através da nossa iniciativa de dar ainda mais força, talento e perspicácia ao FBC para a nova temporada nos encoraja."

O NBB 2025/26 começa em outubro e será a maior edição da história da liga, reunindo 20 clubes de sete estados diferentes. Alguns deles, como o Fortaleza Basquete Cearense, estão disputando o Torneio Abertura do NBB Caixa em Brasília, em competição que vai até domingo.