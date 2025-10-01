(UOL/FOLHAPRESS) - Hernán Crespo revive no São Paulo problemas já conhecidos: lesões em série, eliminações nas Copas e queda de desempenho no Brasileirão.

DÉJÀ VU

O técnico argentino enfrenta dificuldades semelhantes às que anteciparam o fim de sua primeira passagem pelo Morumbis: eliminações nas Copas, departamento médico cheio e sequência ruim de resultados.

Em 2021, após conquistar o Campeonato Paulista, o trabalho do argentino passou a ser minado por várias contusões no elenco. No total, foram mais de 30 desfalques, entre recuperações e reincidências.

Agora, o DM volta a ser assunto em meio a uma série de complicações que remontam à era Luis Zubeldía. Além do meia Oscar e do trio de ataque Calleri-Ryan Francisco-André Silva ?todos com lesões de impacto?, nomes como Marcos Antônio, Rafael Tolói, Nahuel Ferraresi, Luan, Wendell e Ferreira também ficaram fora recentemente, vítimas de problemas musculares.

Destes, apenas os dois últimos estão hoje à disposição, além de Lucas, que tem ido a campo, nos últimos jogos, saindo do banco de reservas. O camisa 7 passou por uma artroscopia no joelho no mês passado.

ELIMINAÇÕES E SEQUÊNCIA RUIM

Nas Copas, os resultados também não têm sido melhores. Em 2021, o argentino comandou o Tricolor nas eliminações para o Fortaleza, na Copa do Brasil, e para o Palmeiras, na Libertadores, ambas nas quartas de final. Agora, a equipe caiu diante do Athletico-PR nos pênaltis, após desperdiçar todas as cobranças, e, mais recentemente, não foi páreo para a LDU, que carimbou vaga às semis da Libertadores em pleno Morumbis. Nos dois próximos jogos, inclusive, Crespo terá pela frente seus dois algozes daquele ano.

A eliminação para os equatorianos, inclusive, somada à sequência de resultados ruins, culminou nos protestos contra mandatários do clube antes da derrota para o Ceará, nesta segunda-feira, por 1 a 0. O presidente Julio Casares e dirigentes como Carlos Belmonte, Rui Costa, Dedé e Chapecó foram alvos.

E o revés para os nordestinos agravou a atual crise na Barra Funda, impulsionada, além da eliminação, por uma sequência de cinco derrotas em seis jogos. No recorte, são-paulinos anotaram apenas um gol.

A expectativa é de mudança de chave nesta quinta-feira, contra o Fortaleza, às 19h30 (de Brasília), no Castelão. O São Paulo viaja para a capital cearense na tarde desta quarta para o jogo válido pela 26ª rodada do Brasileiro.