SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou nesta quarta-feira (1º) uma série de mudanças que alteram de maneira importante o calendário do futebol brasileiro para o quadriênio 2026-2029.

Sob o novo formato, os campeonatos estaduais serão reduzidos, passando de 16 datas em 2025 para 11 a partir da próxima temporada, entre janeiro e março.

Já o Campeonato Brasileiro passará a ser disputado ao longo de todo o ano, entre 28 de janeiro e 2 de dezembro, com a pausa para a Copa do Mundo, entre 11 de junho e 19 de julho, com a manutenção da disputa por pontos corridos.

A Copa do Brasil, por sua vez, terá final em jogo único, em vez de jogos de ida e volta, com um aumento de 92 para 126 clubes em 2026, passando para 128 em 2027. O número de partidas passará de 122 para 155 jogos.

Presidente da CBF, Samir Xaud disse que as mudanças têm como objetivo reduzir a carga de jogos dos times da elite, "que hoje enfrentam uma maratona exaustiva ao longo do ano", e ampliar a oportunidade em competições nacionais para equipes que passam meses inativas no calendário atual.

"Tivemos que cortar na própria carne", afirmou o dirigente. "Acredito que foi a melhor escolha e que vamos futuramente colher os frutos."

Diretor de competições da CBF, Julio Avellar acrescentou que o aumento de datas tomadas por competições internacionais organizadas pela Conmebol e pela Fifa ao longo dos últimos anos também contribuiu para o novo calendário.

Xaud afirmou também que as regras sobre o fair play financeiro a ser implantado no futebol brasileiro serão divulgadas em novembro.

A sustentabilidade financeira é "passo essencial para garantir mais equilíbrio e responsabilidade na gestão dos clubes", disse o dirigente. "Queremos construir um ecossistema sustentável para todos, controlando gastos, reduzindo dívidas e criando um ambiente saudável para o futebol brasileiro."

COMO FICA O CALENDÁRIO DO FUTEBOL BRASILEIRO

Estaduais

> Início: 11.jan

> Término: 8.mar

> Máximo de 11 datas

Copa do Brasil

> Início: 18.fev

> Término: 6.dez

> Final em jogo único ?será o último jogo do ano no Brasil

> Aumento de 92 para 126 clubes em 2026 (128 em 2027)

> Aumento de 122 para 155 partidas

Série A

> Início: 28.jan

> Término: 2.dez

> Segue em pontos corridos

Série B

> Início: 21.fev

> Término: 28.nov

> Segue em pontos corridos

Série C

> Início: 5.abr

> Término: 25.out

> 20 clubes em 2026, 24 em 2027 e 28 em 2028

> Caem 2 em 2026 e 2027 e 6 em 2028

> Formato muda para 2 grupos de 14 clubes em 2028

Série D

> Início: 5.abr

> Término: 13.set

> Aumento de 64 para 96 clube