SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Blue Saúde reconheceu uma dívida de R$ 7,7 milhões com o São Paulo, em meio ao rompimento do contrato de patrocínio.

O processo possui cláusula de confidencialidade, mas a reportagem teve acesso à integra da documentação de confissão de dívida, na qual a Íntegra Assistência Médica S.A., responsável pela marca, reconheceu oficialmente o débito.

Os valores devidos giram em torno dos R$ 7,7 milhões. Destes, R$ 7,3 milhões referem-se a parcelas de patrocínio em atraso entre maio e agosto deste ano, enquanto os outros R$ 415 mil, a correções e juros.

De acordo com o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Promessa de Pagamento, assinado em agosto, a empresa deixou de quitar quatro parcelas do contrato original de patrocínio, que previa um aporte total de R$ 17,4 milhões até dezembro de 2025. O acordo tinha uma cláusula de rescisão automática em caso de inadimplência.

O atraso levou à repactuação da dívida. O acordo estabelece que a Blue Saúde quitará o montante em dez parcelas, sendo cinco de R$ 600 mil entre agosto e dezembro de 2025, e outras cinco de R$ 949,7 mil a partir de janeiro do ano que vem. Caso haja atraso, serão aplicadas multas de até 10% sobre o valor total devido, além de juros e correção monetária.

Como o UOL apurou, o atraso se dá em meio ao processo de rompimento do contrato entre São Paulo e a empresa, que tinha validade até dezembro deste ano. O acordo previa que a marca fosse estampada na barra traseira da camisa, divulgada pelos LEDs do Morumbis em dias de jogos do clube e tivesse acesso a camarotes e a ativações digitais voltadas ao marketing.

Com o fim do acordo, o São Paulo já não dispôs o logo da marca na camisa de jogo durante as derrotas para LDU e Ceará. A diretoria já trabalha para encontrar um novo parceiro para o espaço, que era ocupado pela Blue desde junho do ano passado.