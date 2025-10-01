(UOL/FOLHAPRESS) - Leila Pereira, presidente do Palmeiras, se manifestou sobre as mudanças no calendário do futebol brasileiro a partir de 2026, anunciadas pela CBF nesta quarta-feira (1º).

A mandatária palmeirense afirmou que o clube aprova as mudanças e vê como um passo importante para valorizar o futebol e a integridade dos atletas:

"O Palmeiras concorda com as mudanças no calendário divulgadas pela CBF, a começar pela redução de todos os estaduais para 11 datas, incluindo o Campeonato Paulista. Soluções difíceis exigem decisões difíceis! A CBF deu hoje um passo muito importante para que tenhamos, em um futuro próximo, um calendário ainda melhor, que respeite plenamente a integridade dos atletas e valorize o futebol brasileiro em cada uma de suas particularidades", disse Leila Pereira, presidente do Palmeiras.

COMO FICOU O NOVO CALENDÁRIO?

Entre as principais mudanças, que começarão a valer já na próxima temporada, estão a redução dos estaduais, reformulação da Copa do Brasil e novas competições.

A Copa do Brasil passará de 92 para 126 participantes, ao todo. Todos os clubes da Série A têm vaga assegurada, e a final será disputada em jogo único, em campo neutro.

Com o enxugamento das datas dos estaduais, o Brasileiro começará já em janeiro, ainda com os campeonatos estaduais em andamento. De janeiro a março, os clubes disputarão as duas competições simultaneamente.

A CBF anunciou também a criação de novas competições: Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste e Copa Norte. Times envolvidos em competições da Conmebol não disputarão as novas copas.