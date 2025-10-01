(UOL/FOLHAPRESS) - A quarta etapa do Challenger Series, na Ericeira, Portugal, reservou uma quarta-feira (1) especial para o surfe brasileiro. Sophia Medina, irmã caçula do tricampeão mundial Gabriel Medina, estreou com vitória no Round de 32, enquanto Matheus Herdy avançou e assumiu a liderança geral da divisão de acesso à elite mundial.

Em sua primeira bateria na competição, Sophia mostrou personalidade para superar adversárias de peso. A brasileira deixou para trás a australiana Ellie Harrison e a peruana Sol Aguirre, enquanto a norte-americana Eden Walla avançou em segundo.

Outra representante do Brasil também se deu bem: a catarinense Laura Raupp terminou em segundo em sua bateria, dominada pela norte-americana Alyssa Spencer. A peruana Arena Rodriguez e a sul-africana Louise Lepront foram eliminadas.

HERDY ASSUME A PONTA

Entre os homens, o grande destaque do dia foi Matheus Herdy. O catarinense avançou em segundo em uma bateria eletrizante contra Eli Hanneman, vencedor da disputa. Bronson Meydi e José Francisco, o Fininho, ficaram pelo caminho.

O resultado coloca Herdy na liderança do ranking do Challenger Series, um passo decisivo rumo à elite mundial de 2026.

SEIS BRASILEIROS SEGUEM VIVOS

Além de Herdy, outros cinco brasileiros seguem na briga em Portugal: Lucas Vicente, Edgard Groggia, Jadson André, Ian Gouveia e Samuel Pupo ?atual campeão da etapa.

A presença massiva do Brasil mantém viva a esperança de mais conquistas na Ericeira, torneio que já consagrou Deivid Silva (2023) e o próprio Samuel (2024).

Por outro lado, Peterson Crisanto, Michael Rodrigues, Rafael Teixeira, Deivid Silva e José Francisco foram eliminados nesta quarta-feira.