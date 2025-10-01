SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a Copa do Brasil passando a ser disputada em final única a partir de 2026, dentro das mudanças no calendário do futebol anunciadas nesta quarta-feira (1º) pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), estádios paulistas podem acabar sendo vetados de receber a decisão.

De acordo com a entidade, a intenção é que o último jogo da Copa do Brasil aconteça com as torcidas das duas equipes. Isso cria um impasse. Desde 2016, por recomendação do MP (Ministério Público), jogos em São Paulo em que se enfrentem duas das maiores equipes do estado --Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Ponte Preta e Guarani-- precisam ser com torcida única.

Portanto, se o estádio escolhido pela CBF for uma das arenas de SP e dois times paulistas chegarem à decisão, a regra da torcida única vai se chocar com o critério definido pela confederação.

A torcida única foi determinada após um confronto entre torcedores do Corinthians e do Palmeiras que resultou na morte de um torcedor.

"O objetivo dessa final única é que ela seja realizada em estádios que comportem grande capacidade de público, que possam receber duas torcidas, em cidades que tenham uma grande malha hoteleira e fácil acesso, seja rodoviário ou aeroviário", afirmou Julio Avellar, diretor de competições da CBF.

Segundo a entidade, a regra de torcida única não deve ajudar na escolha de um estádio de São Paulo para a final.

A CBF indicou que estarão no radar estádios com capacidade mínima de 40 mil torcedores. Na capital paulista estariam elegíveis Allianz Parque, do Palmeiras, Morumbi, do São Paulo, e Neo Química, do Corinthians. A expectativa da entidade é receber candidaturas nos próximos meses de cidades interessadas em receber o jogo.

A intenção da CBF é anunciar a sede da final com alguma antecedência --a decisão de 2026 acontece no dia 6 de dezembro--, de modo a permitir que os torcedores se planejem para acompanhar a partida.

"Se a escolha da sede for feita com antecedência e no local não se admitir a presença de mais de uma torcida, a CBF terá de resolver esse problema na época em que ele de fato surja, isto é, após a definição dos finalistas da competição", afirmou Felipe Crisafulli, sócio do Ambiel Bonilha Advogados e especialista em Direito Desportivo.

Caso a decisão envolva equipes paulistas com torcidas vetadas pelo MP, é provável que a CBF opte por outra praça, em um estádio "neutro", acrescentou o advogado.

"Se de um lado temos os bons argumentos dos clubes, que entendem essencial a presença dos torcedores nessas partidas, fazendo toda a sua festa nos estádios, por outro temos a questão da segurança e, no entendimento dos órgãos responsáveis, tem sido salutar a presença de apenas uma torcida como forma de evitar confrontos entre as torcidas rivais nos clássicos estaduais", disse Crisafulli.

Ao renovar a recomendação da torcida única à FPF para 2025, o MP defendeu que jogos com torcida única têm apresentado bons resultados. O órgão citou como exemplos o aumento de público nos estádios e a diminuição na ocorrência de crimes nas praças esportivas e em seu entorno.

A eficácia da torcida única, contudo, é questionada por especialistas. Eles apontam que as brigas apenas se deslocaram dos arredores dos estádios para os trajetos de ida e volta de delegações e torcedores.

Em outubro de 2024, torcedores do Cruzeiro foram atacados por membros da torcida organizada Mancha Alviverde, do Palmeiras, na altura do km 65 da rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, região metropolitana de São Paulo. O confronto resultou na morte de um torcedor cruzeirense, além de 20 feridos.

Como fica o calendário do futebol Brasileiro

Estaduais

> Início: 11.jan

> Término: 8.mar

> Máximo de 11 datas

Copa do Brasil

> Início: 18.fev

> Término: 6.dez

> Final em jogo único ?será o último jogo do ano no Brasil

> Aumento de 92 para 126 clubes em 2026 (128 em 2027)

> Aumento de 122 para 155 partidas

Quem disputará a Copa do Brasil?

20 clubes da Série A

Campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde, Série C e Série D

102 vagas para os clubes que disputam estaduais, conforme ranking da federação

Série A

> Início: 28.jan

> Término: 2.dez

> Segue em pontos corridos

Série B

> Início: 21.fev

> Término: 28.nov

> Segue em pontos corridos

Série C

> Início: 5.abr

> Término: 25.out

> 20 clubes em 2026, 24 em 2027 e 28 em 2028

> Caem 2 em 2026 e 2027 e 6 em 2028

> Formato muda para 2 grupos de 14 clubes em 2028

Série D

> Início: 5.abr

> Término: 13.set

> Aumento de 64 para 96 clube

Copa do Nordeste

> Início: 25.mar

>Término: 7.jun

> Aumento de 16 para 20 times

> Clubes que disputam torneios da Conmebol não participam

Copa Verde

> Início: 25.mar

>Término: 7.jun

> Clubes que disputam torneios da Conmebol não participam

Copa Sul-Sudeste

> Início: 25.mar

>Término: 7.jun

> 12 times

> Clubes que disputam torneios da Conmebol não participam