SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As mudanças no calendário do futebol brasileiro anunciadas nesta quarta-feira (1º) pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) foram bem recebidas pelos presidentes de alguns clubes de São Paulo.

Entre as principais novidades, válidas a partir de 2026, a entidade reduziu as datas dos estaduais e espaçou o Campeonato Brasileiro ao longo de todo o ano, com a proposta de reduzir em até 15% a carga de jogos dos times da elite do futebol nacional.

Torcida única é entrave para final da Copa do Brasil em São Paulo "O Palmeiras concorda com as mudanças no calendário divulgadas pela CBF, a começar pela redução de todos os estaduais para 11 datas, incluindo o Campeonato Paulista. Soluções difíceis exigem decisões difíceis", afirmou a presidente do Palmeiras, Leila Pereira.

"A CBF deu hoje um passo muito importante para que tenhamos, em um futuro próximo, um calendário ainda melhor, que respeite plenamente a integridade dos atletas e valorize o futebol brasileiro em cada uma de suas particularidades", acrescentou a presidente do Palmeiras.

"O calendário brasileiro precisava de uma revisão para ficar mais próximo de alinhar as necessidades de clubes de todas as grandezas. É importante para todos que o futebol brasileiro siga buscando melhorar em todos os aspectos, e a iniciativa da CBF demonstra o engajamento dessa nova administração nesse projeto", afirmou Julio Casares, presidente do São Paulo.

Presidente do Santos, Marcelo Teixeira afirmou que o novo calendário de competições estabelecido pela CBF será uma nova experiência, com o início de temporada já com o Brasileirão, conciliando com os estaduais. "Pode representar um passo importante para o futebol brasileiro na valorização de seu produto", afirmou o presidente do Santos.

Ele acrescentou tratar-se de mudanças estruturais que "abrem um leque de novas oportunidades comerciais e novos meios de receita e engajamento com a torcida, seja nos estádios ou no ambiente digital."

A Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) também manifestou-se favoravelmente ao novo calendário.

"Pioneira, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro estabeleceu a redução de datas para o Campeonato Carioca de 2026, após entendimentos com clubes e demais instituições envolvidas na competição. A ideia foi absorvida pela Confederação Brasileira de Futebol e estendida aos demais estados", disse a federação.

Economista e sócio da consultoria Convocados, César Grafietti avaliou que o novo calendário representa uma evolução, ainda que precise ser entendido sob a ótica de 2026 ser um ano de Copa do Mundo, com paralisação no meio da temporada, que obriga que o início da Série A seja em janeiro.

"Num ano típico o início seria em fevereiro, e isso é uma das boas evoluções, que é ter calendário nacional ao longo de todo o ano", afirmou o especialista.

Ele acrescentou que seria interessante melhorar a distribuição do dinheiro da Copa do Brasil, para tirar o peso da competição e melhorar a irrigação de recursos na base da pirâmide. De toda forma, foram mudanças "positivas e importantes na construção de um futebol mais sustentável."

Diretor geral da EMW Global para América Latina e professor de marketing do Insper, Eduardo Corch disse que a ampliação da Copa do Brasil e da Série D significa mais jogos, maior bilheteria e maior exposição para marcas locais e regionais, "algo fundamental para times médios e pequenos, que passam a ter um calendário mais longo e previsível."

Para os patrocinadores, a criação de novos torneios regionais e a final da Copa do Brasil em jogo único, em estádio neutro, eleva a atratividade dos investimentos, criando propriedades de maior visibilidade e potencial de ativação, acrescentou Corch.

"Além disso, o calendário com melhor distribuição de datas tende a gerar mais oportunidades de exposição consistente ao longo do ano."

"Em termos de marketing, esse redesenho coloca o futebol brasileiro em condições de oferecer um produto mais organizado e atrativo para todos os stakeholders, ampliando sua competitividade no mercado global de esportes", disse o professor.

COMO FICA O CALENDÁRIO DO FUTEBOL BRASILEIRO

ESTADUAIS

> Início: 11.jan

> Término: 8.mar

> Máximo de 11 datas

COPA DO BRASIL

> Início: 18.fev

> Término: 6.dez

> Final em jogo único -será o último jogo do ano no Brasil

> Aumento de 92 para 126 clubes em 2026 (128 em 2027)

> Aumento de 122 para 155 partidas

QUEM DISPUTARÁ A COPA DO BRASIL?

20 clubes da Série A Campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde, Série C e Série D 102 vagas para os clubes que disputam estaduais, conforme ranking da federação

SÉRIE A

> Início: 28.jan

> Término: 2.dez

> Segue em pontos corridos

Série B

> Início: 21.mar

> Término: 28.nov

> Segue em pontos corridos

SÉRIE C

> Início: 5.abr

> Término: 25.out

> 20 clubes em 2026, 24 em 2027 e 28 em 2028

> Caem 2 em 2026 e 2027 e 6 em 2028

> Formato muda para 2 grupos de 14 clubes em 2028

SÉRIE D

> Início: 5.abr

> Término: 13.set

> Aumento de 64 para 96 clube

COPA DO NORDESTE

> Início: 25.mar

>Término: 7.jun

> Aumento de 16 para 20 times

> Clubes que disputam torneios da Conmebol não participam

COPA VERDE

> Início: 25.mar

>Término: 7.jun

> Clubes que disputam torneios da Conmebol não participam

COPA SUL-SUDESTE

> Início: 25.mar

>Término: 7.jun

> 12 times

> Clubes que disputam torneios da Conmebol não participam