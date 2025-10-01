É OUROOOOO! É TETRAAAAAA!Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) October 1, 2025
PODEM FICAR TRANQUILOS QUE HOJE TEM HINO DO BRASIL EM #NEWDELHI2025!
Jerusa Geber conquistou o tetracampeonato nos 100m T11 com o tempo de 11s81 - batendo o recorde da competição.
Ela repetiu o feito dos Mundiais de Dubai 2019, pic.twitter.com/7KqAbsErzO
Para ficar com o ouro, Jerusa completou a prova com o tempo de 11s81, garantindo o seu tetra mundial após os triunfos em Kobe 2024, Paris 2023 e Dubai 2019. com esta conquista, a velocista acreana chegou a 12 medalhas na história da competição, igualando a marca da mineira Terezinha Guilhermina.
Essa prova não é minha, é nossa, do Brasil. A China está dando trabalho, mas, mais uma vez, não deu para eles. O primeiro objetivo era o tetracampeonato. E vamos partir para o próximo, que é conquistar mais uma medalha e sair do mundial como a brasileira com mais medalhas na competição, declarou Jerusa, que ainda corre a prova dos 200 metros em Nova Déli.
Outra conquista brasileira na competição foi a prata da baiana Raissa Machado na prova do lançamento de dardo F56 (que competem sentados). A brasileira conseguiu a marca de 23,90 metros e ficou atrás apenas da letã Diana Krumina, que alcançou a marca de 26,18 metros.
É DO BABADO, É DO BRASIL!Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) October 1, 2025
Começamos bem o #MundialDeAtletismo nesta madrugada! A medalha de PRATA veio no lançamento de dardo F56 com Raíssa Machado!
A força da brasileira foi absurda e garantiu o segundo lugar do pódio com a marca de 23,90m. UAU!@Caixa pic.twitter.com/pkQ926cnxR
A última medalha brasileira nesta quarta foi o bronze do gaúcho Jean Silva nos 5.000 metros T13 (deficiência visual).
Com mais estes pódios, o Brasil se manteve na ponta do quadro geral de medalhas e chegou a 30 medalhas no total (oito ouros, 15 pratas e sete bronzes).
