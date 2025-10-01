(UOL/FOLHAPRESS) - Convocado por Carlo Ancelotti nesta quarta-feira (1) para a próxima Data Fifa, o lateral-direito Vanderson, do Mônaco, sentiu lesão em partida contra o Manchester City, pela Liga dos Campeões.
Aos 19 minutos do primeiro tempo, Vanderson tentou roubar a bola de Doku e sentiu lesão na perna esquerda. Ele precisou receber atendimento em campo e não conseguiu continuar, saindo de campo chorando e, sem conseguir apoiar a perna no chão, amparado pelos médicos.
Vanderson foi um dos 26 nomes convocados por Ancelotti nesta quarta-feira, para a próxima Data Fifa, na qual o Brasil disputa amistosos contra Coreia do Sul e Japão. Os confrontos estão marcados para 10 e 14 de outubro, respectivamente.
Das três convocações de Ancelotti até agora, Vanderson esteve presente em todas, mas disputou apenas a primeira. Na última, foi cortado por lesão e deu lugar a Vitinho.
VEJA A LISTA COMPLETA CONVOCADA NESTA QUARTA-FEIRA:
GOLEIROS
Bento (Al-Nassr)
Ederson (Fenerbahçe)
Hugo Souza (Corinthians)
DEFENSORES
Caio Henrique (Monaco)
Carlos Augusto (Inter de Milão)
Douglas Santos (Zenit)
Éder Militão (Real Madrid)
Fabricio Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Beraldo (PSG)
Vanderson (Monaco)
Wesley (Roma)
MEIO-CAMPISTAS
André (Wolverhampton)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
João Gomes (Wolverhampton)
Joelinton (Newcastle)
Lucas Paquetá (West Ham)
ATACANTES
Estêvão (Chelsea)
Gabriel Martinelli (Arsenal)
Igor Jesus (Nottingham Forest)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Richarlison (Tottenham)
Rodrygo (Real Madrid)
Vinícius Júnior (Real Madrid