(UOL/FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain virou sob o Barcelona nesta quarta-feira e venceu por 2 a 1, no Estádio Lluís Companys, em duelo válido pela segunda rodada da primeira fase da Liga dos Campeões.
Ferrán Torres abriu o placar para o Barça, mas Mayulu e Gonçalo Ramos viraram para os parisienses. O gol da virada do PSG saiu já no final da partida.
Com a vitória, o PSG vence a segunda e chega a seis pontos, na terceira colocação. O Barcelona fica com três pontos e cai para 16º na tabela.
Na próxima rodada, os parisienses encaram o Bayer Leverkusen, enquanto os Culés recebem o Olympiacos. As equipes voltam a campo neste fim de semana, em seus campeonatos nacionais. O PSG joga contra o Lille, no domingo, enquanto o Barça enfrenta o Sevilla, no mesmo dia.
DEMBÉLÉ FORA E LESIONADOS DOS DOIS LADOS
Se tem algo que as duas equipes poderiam reclamar para esta partida era da quantidade de lesionados. Do lado do Barcelona, Ter Stegen, Joan García, Gavi, Fermín López e Raphinha estavam fora por problemas físicos.
Já pelo PSG, além de Marquinhos, o trio de ataque titular foi ausência: Doué, Kvaraskhelia e Dembélé. O último, recém-eleito melhor do mundo, foi o principal desfalque e deixou de fazer confronto contra seu vice-colocado na Bola de Ouro, Lamine Yamal, que também estava lesionado e voltou a ser titular do Barça após cinco partidas.
Yamal, inclusive, teve um primeiro como de costume, dificultando a vida dos defensores do PSG. No segundo, no entanto, não apareceu tanto e passou em branco no duelo.
O Paris sofreu com falta de criatividade devido à ausência de seus principais nomes no ataque, mas teve momentos de superioridade e soube aproveitar as chances para sair com a vitória no fim.
LANCES IMPORTANTES
Cabeçada perigosa: Aos 11 minutos do primeiro tempo, o PSG chegou com perigo. Após escanteio cobrado por Nuno Mendes, Zbarnyi conseguiu superar Cubarsí e cabecear por cima do gol.
Em cima da linha!: O Barça respondeu dois minutos depois. Lamine Yamal recebeu no meio de campo e deu lindo passe de três dedos para Ferrán Torres, por trás da defesa. O atacante espanhol driblou o goleirou Chevalier e ia marcar, mas Zabarnyi salvou o gol em cima da linha.
1x0: Após erro de Vitinha na saída de bola, o Barcelona foi rápido e Rashford deu lindo passe para deixar Ferrán Torres na cara do gol e abrir o placar aos 18.
Pediu pênalti!: Os Culés ficaram pedindo penalidade em lance onde Eric García tenta dominar na área e recebe contato de Zabarnyi, mas o VAR não interferiu.
Defesaça!: Aos 29, o PSG teve falta na lateral da área. Hakimi tentou direto no gol, mas Szczesny voou para mandar para escanteio.
1x1: Após boa jogada pela esquerda, Nuno Mendes encontrou Mayulu, que contou com bote errado de Cubarsí para ficar cara a cara e deslocar Szczesny aos 37. O PSG quase virou na sequência. Após lançamento da defesa, Barcola passou por Gerard Martín, mas bateu por cima do gol.
Milagre!: O Barcelona quase marcou o segundo aos 18 minutos da etapa final, mas Hakimi salvou o gol. Yamal mandou em profundidade para Ferrán Torres, que cruzou rasteiro. Zabarnyi afastou mal e a bola sobrou limpa para Dani Olmo marcar, mas o lateral-direito do PSG se jogou na frente após ela o chute já ter passado pelo goleiro Chevalier.
Na trave!: Lee conseguiu entrar na área do Barcelona e, no meio de três marcadores, conseguiu finalizar na trave de Szczesny.
2x1: Aos 44 minutos, Hakimi recebeu na direita e disparou, encontrando Gonçalo Ramos, que bateu de primeira para virar e dar a vitória ao PSG.
BARCELONA
Szczesny; Koundé, Eric García (Christensen), Cubarsí e Gerard Martín (Balde); Frenkie de Jong e Pedri (Bernal); Rashford (Lewandowski), Dani Olmo (Casadó) e Lamine Yamal; Ferrán Torres. T.: Hansi Flick.
PSG
Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Zaïre-Emery e Fabián Ruiz (Gonçalo Ramos); Mbaye (Lucas Hernández), Barcola (Ndjantou) e Mayulu (Lee Kang-In). T.: Luis Enrique.
Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP)
Árbitro: Michael Oliver (ING)
Assistentes: Stuart Burt (ING) e James Mainwaring (ING)
VAR: Jarred Gillett (AUS)
Gol: Ferrán Torres, aos 18' do 1º tempo (BAR); Mayulu, aos 37' do 1º tempo e Gonçalo Ramos, aos 44' do 2º tempo (PSG)
Amarelos: Frenkie de Jong, Dani Olmo, Casadó e Lamine Yamal (BAR); Nuno Mendes e Hakimi (PSG)