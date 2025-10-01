(UOL/FOLHAPRESS) - Sport e Fluminense empataram nesta quarta-feira (1), por 2 a 2, em jogo no qual o VAR foi decisivo na Ilha do Retiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Lucho Acosta e Jonh Kennedy marcaram para o Tricolor, mas Lucas Lima e Luan Cândido garantiram o empate para o Leão. O segundo gol dos mandantes, marcado no final da partida, teve consulta decisiva do VAR para validar o não impedimento no lance. O segundo gol do Flu também teve influência do árbitro de vídeo para marcar pênalti em Ignácio.

O gol anotado por John Kennedy é o primeiro do atacante desde que retornou ao Fluminense. Após empréstimo ao Pachuca, o camisa 99 voltou em julho e ainda não tinha marcado.

Com o empate, o Fluminense vai a 35 pontos e se mantém na sétima posição da tabela. Após duas partidas sob o comando de Luis Zubeldía, o Flu conseguiu uma vitória e um empate.

Já o Sport fica com 15 pontos, na lanterna. O Juventude é a primeira equipe fora do Z4, com 23 pontos.

O Tricolor volta a campo no sábado, quando recebe o Atlético-MG. Já o Sport visita o Cruzeiro, no domingo. Ambas as partidas serão válidas pela 27ª rodada do Brasileiro.

COMO FOI O JOGO

O Sport começou o jogo com maior intensidade, tentando surpreender o Fluminense e abrir o placar cedo. A melhor chance foi logo no primeiro minuto, quando Matheus Alexandre escorou de cabeça mas Zé Lucas não conseguiu pegar bem na bola.

O Fluminense conseguiu cadenciar o ritmo e cresceu na partida. Canobbio teve boa chance após desvio em Cano, mas mandou por cima do gol. O uruguaio também acertou uma bola na trave do Sport, aos 23 minutos, e viu a zaga bloquear seu chute no rebote.

O Tricolor das Laranjeiras chegou a balançar as redes aos 43, com Martinelli, mas o gol foi anulado pelo VAR. No início da jogada, Ignácio dá pisão no pé de Barletta para roubar a bola. Após checar no vídeo, Raphael Claus retirou o gol do Flu.

O Sport voltou melhor do intervalo e teve boa chance com Barletta aos 12, mas Freytes conseguiu travar. Pouco depois, a torcida reclamou de pênalti em bola que teria desviado na mão do zagueiro do Flu, mas o VAR não foi acionado.

O Fluminense foi eficiente e abriu o placar aos 18 minutos. Renê encontrou Cano na entrada da área e o camisa 14 carimbou a trave do Sport. No rebote, Serna cruzou rasteiro e Lucho Acosta só colocou o pé para marcar.

O Leão, no entanto, conseguiu o empate com Lucas Lima, que havia acabado de entrar na partida. Aos 27, Luan Cândido encontrou Hyoran que, de primeira, deixou Lucas Lima na cara de Fábio. O camisa 10 do Sport acertou uma cavadinha e igualou com um golaço.

Os cariocas não demoraram a voltar ao placar. Aos 31, Ignácio roubou a bola de Pablo, entrou na área e foi derrubado por Luan Cândido. De início, Raphael Claus marcou falta do zagueiro do Flu no atacante do Sport e não daria a penalidade. O VAR o aconselhou e, após checagem, o árbitro paulista assinalou o pênalti. Após seis minutos de revisão, John Kennedy bateu forte para marcar o segundo dos visitantes. Este foi o primeiro gol do atacante desde que retornou ao Flu, em julho.

O Sport batalhou e empatou no último lance, aos 51 minutos. No apagar das luzes, Romarinho mandou na área e Luan Cândido apareceu na segunda trave para empatar. O lance ainda passou por revisão do VAR para checagem de impedimento.