SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional contou com um pênalti polêmico no último lance e buscou o empate por 1 a 1 com o Corinthians, no Beira-Rio, em jogo pela 26ª rodada do Brasileiro.

Gui Negão marcou para o Corinthians ainda no primeiro tempo. Carbonero empatou para o Colorado após pênalti cometido por Cacá em Bruno Henrique já no último lance do duelo.

A partida marcou o reencontro do Corinthians com Ramón e Emiliano Díaz. Os argentinos deixaram o comando do clube paulista há cinco meses e fizeram apenas o segundo duelo no comando do Internacional.

A torcida do Inter protestou contra o time e a diretoria durante o duelo. No intervalo, a equipe foi vaiada. Já no fim do duelo, os torcedores xingaram o presidente Alessandro Barcellos e gritaram "time sem vergonha" antes do apito final.

O Corinthians chegou a três jogos sem vencer, foi aos 30 pontos e assumiu a 13ª colocação. O Inter, por outro lado, foi aos 29 e é o 15°.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, pela 27ª rodada do Brasileirão. Às 19h30 (de Brasília), o Internacional recebe o Botafogo. Mais tarde, às 21h, o Corinthians encara o Mirassol, também em casa.

TODOS NA BRONCA COM O JUIZ

A arbitragem de Rodrigo José Pereira de Lima não agradou a corintianos e colorados. Os dois lados deixaram cada lado deixou um dos tempos na bronca com o árbitro pernambucano.

O Inter ficou na bronca por um gol anulado no primeiro tempo. Óscar Romero havia empatado o jogo ?que estava 1 a 0 a favor do Corinthians?, mas a arbitragem foi chamada pelo VAR e interpretou que Luis Otávio estava impedido e interferiu no lance. Jogadores cercaram o juiz na ida para o intervalo.

O Corinthians teve sua vez no segundo tempo. Rodrigo José Pereira de Lima deixou o Inter ter uma última chance em cobrança de lateral já com os acréscimos de cinco minutos estourados. No lance, Cacá puxou Bruno Henrique, que caiu pedindo pênalti. O árbitro foi ao VAR e anotou a penalidade. Dorival Júnior foi à loucura e acabou expulso. Após o duelo, ele ficou na porta do vestiário esperando a passagem do juiz.

LANCES IMPORTANTES E GOLS

Perdeu! Logo no primeiro minuto, Bernabei foi lançado pela esquerda, disputou espaço com Matheuzinho e cruzou rasteiro. Gustavo Henrique tirou mal, para o meio, e Alan Patrick apareceu sozinho para finalizar. Ele tirou muito e mandou rente à trave direita de Hugo Souza.

Hugo salva duas vezes! Luis Otávio ficou com a bola pela direita e arriscou de longe. A bola quase encobriu Hugo, que mandou para escanteio. No lance seguinte, Carbonero teve muito espaço na intermediária, levou para a direita e chutou firme. O goleiro caiu no canto direito e espalmou.

Gui Negão abre o placar: 1 a 0. Na primeira chance do Corinthians, Matheuzinho recebeu no bico direito da área e cruzou rumo à segunda trave. Gui Negão apareceu nas costas da defesa e completou de peixinho para as redes.

Não valeu! Hugo foi lançado por Breno Bidon nas costas da defesa do Inter e tocou na saída de Anthoni para ampliar para o Corinthians. O árbitro validou o lance em campo, mas o VAR revisou e pegou impedimento do lateral.

Inter tem gol anulado. Em cobrança ensaiada de falta, Óscar Romero recebeu livre na entrada da área. O paraguaio finalizou no canto esquerdo de Hugo Souza, que não chegou. A arbitragem, com auxílio do VAR, pegou impedimento de Luis Otávio, que estava na frente do goleiro e interferiu no lance.

Pênalti no último lance. O Inter teve lateral pela direita e a bola foi alçada na área. Bruno Henrique tentou finalizar, mas foi puxado por Cacá. O árbitro não marcou em campo, mas foi chamado pelo VAR e mudou de ideia.

Carbonero empata: 1 a 1. O colombiano foi para a bola e bateu no canto direito de Hugo Souza, que até acertou o canto, mas não conseguiu defender.

INTERNACIONAL

Anthoni; Aguirre (Bruno Gomes), Vitão, Juninho e Bernabei; Luis Otávio (Thiago Maia), Bruno Henrique, Oscar Romero (Mercado) e Alan Patrick (Ricardo Mathias); Carbonero e Borré (Bruno Tabata). T.: Ramón Díaz

CORINTHIANS

Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, Gustavo Henrique, Angileri e Hugo (Matheus Bidu); Raniele (José Martínez), Ryan (Maycon) e Breno Bidon (André); Vitinho (Romero) e Gui Negão. T.: Dorival Júnior

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Gols: Gui Negão (9'/1°T), Carbonero (56'/2°T)

Cartões amarelos: Oscar Romero, Carbonero, Bruno Henrique, Mercado (INT), Raniele, Cacá, José Martínez, Maycon (COR)