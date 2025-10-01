SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil voltou a tropeçar no Mundial sub-20, desta vez em derrota por 2 a 1 para a seleção do Marrocos, e se complicou no Grupo C do torneio. Maamma e Zabiri fizeram os gols da equipe africana na partida, que contou com dois pedidos de desafio por parte dos treinadores. Iago descontou para os sul-americanos.

O resultado deixa a seleção de Ramon Menezes com apenas um ponto e fora da zona de classificação às oitavas antes da última rodada. Os africanos lideram e já estão garantidos na próxima fase, enquanto México e Espanha completam uma embolada chave.

As seleções encerram a fase de grupos no sábado. O Brasil encara a Espanha precisando vencer e na torcida por um tropeço do México, que encara o invicto Marrocos.

COMO FICOU O GRUPO C?

1 - Marrocos: 6 pontos (saldo +3)2 - México: 2 pontos (saldo 0)3 - Brasil: 1 ponto (saldo -1)4 - Espanha: 1 ponto (saldo -2)

COMO FOI O JOGO

Benchaouch se agigantou e impediu o gol brasileiro nos primeiros minutos de jogo. O goleiro marroquino defendeu cabeceio de Luighi e o rebote de Erick Belé, que ainda mandou para fora em nova chance de abrir o placar no mesmo lance.

Comandando as ações, a seleção de Ramon Menezes se frustrou novamente na casa dos 30 minutos diante de um pênalti invalidado. Luighi foi derrubado dentro da área pelo zagueiro Baouf e viu o árbitro assinalar a penalidade, mas os africanos pediram revisão. O desafio, portanto, entrou em ação, e a infração foi cancelada.

Marrocos voltou melhor para o 2º tempo e não demorou para abrir o placar. aos 14 minutos, Maamma aproveitou cruzamento de Yassine pela ponta direita e emendou um lindo voleio. A finalização ainda desviou em Iago e tirou o goleiro Otávio da jogada: 1 a 0.

O Brasil ensaiou um empate, mas foi barrado em cima da linha por Hamony e acabou punido pouco depois com mais um gol. Yassine ganhou disputa com Wesley, invadiu a área e acionou Zabiri, que não deu chance de defesa em um chute cruzado: 2 a 0.

Já nos acréscimos, a seleção sul-americana diminuiu com o capitão Iago. O zagueiro converteu pênalti que saiu a partir de toque na mão em cabeceio de Luighi ?o desafio voltou a ser utilizado na marcação da penalidade.