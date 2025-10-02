SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O pênalti de Cacá em Bruno Henrique no último lance do empate por 1 a 1 entre Inter e Corinthians, nesta quarta-feira (1º), pelo Brasileiro, gerou divergência entre os ex-árbitros.

Após cobrança de lateral, Bruno Henrique foi puxado ao tentar finalizar. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima deixou seguir, mas foi chamado pelo VAR e marcou a penalidade.

O QUE OS EX-ÁRBITROS FALARAM

"Eu não marcaria penalidade. A questão é que determinaram que os árbitros têm que julgar a intensidade, como se isso fosse possível. Para mim, o lance é normal, uma disputa de bola. O mais grave que eu vejo nisso é o fato do VAR dizer que sugere a revisão por possibilidade de agarrão. Você está induzindo o árbitro, e o protocolo fala que o VAR pode sugerir uma revisão em ponto geral. Então, todo o processo foi errado. Para mim, o Corinthians foi prejudicado", disse Alfredo Loebeling à reportagem.

"O pênalti aconteceu, porque o jogador do Internacional é seguro na hora que a bola chega nele. O jogador do Corinthians deu aquele puxão na camisa e soltou, por isso que Bruno Henrique se desequilibrou no lance. O pênalti realmente aconteceu. O VAR acertou, sim, em chamar o árbitro. Agora, não é possível que o árbitro não viu o lance. Não sei o que está acontecendo com esses árbitros, que deixam rolar o lance e esperam que o VAR confirme para ele. O árbitro estava perto", afirma João Paulo Araújo.

"O Bruno Henrique, na minha visão, já está preparando para fazer o chute, chegaria na bola, porque está mais próximo e, para mim, a ação do Cacá tem impacto, porque ele puxa a camisa. [...] Para mim, a ação do Cacá tem um impacto, porque o Bruno Henrique esta para chutar a bola e é agarrado antes de chegar para a disputa", disse PC de Oliveira, no Troca de Passes.

"A imagem não é muito clara, mas dá ver que tem o puxão do Cacá em cima do Bruno Henrique. Esse puxão impacta a jogada. E se impacta a jogada, tem que ser marcada a penalidade máxima. Na minha opinião, acertou a arbitragem porque foi um puxão que o zagueiro do Corinthians puxa o jogador do Internacional dentro da grande área. Pênalti bem marcado pela arbitragem", afirmou Carlos Eugênio Simon, no SportsCenter.