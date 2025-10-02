BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasília Basquete iniciou o Torneio Abertura NBB Caixa com vitória sobre o União Corinthians, e o destaque ficou novamente com Von Haydin. O ala foi o cestinha da equipe e mostrou que mantém a boa fase que o transformou em um dos jogadores mais comentados da última temporada.

Os números ajudam a explicar essa ascensão. Em 2023/24, quando defendia o Cerrado Basquete, Von Haydin registrava médias de 9,6 pontos, 3,7 rebotes e 2,5 assistências, em cerca de 25 minutos por jogo. Já na temporada passada, vestindo a camisa do Brasília, seus números saltaram: 13,9 pontos, 6,4 rebotes e 2,5 assistências, atuando por mais de 32 minutos em média. A eficiência também cresceu de 10,6 para 16,2 por partida.

Esse crescimento rendeu a ele o prêmio de Maior Evolução da temporada 2024/25, um marco individual que reconheceu não só o aumento de protagonismo, mas também a consistência ao longo do campeonato.

"Esse prêmio foi muito especial porque mostra que todo o esforço que coloquei no dia a dia valeu a pena. Eu cresci muito como jogador e como pessoa", relembra o ala.

As atuações decisivas reforçam a fase. Em jogos contra Pinheiros e Corinthians, Von Haydin teve médias de 23,5 pontos e 7,5 rebotes, desempenho que lhe garantiu o título de destaque da semana no NBB. Nos playoffs, brilhou diante do São Paulo com um duplo-duplo de 26 pontos e 12 rebotes, além de ter contribuído defensivamente em momentos-chave.

A sequência de boas exibições chamou a atenção também fora do clube. Pela primeira vez na carreira, Von Haydin foi convocado para a seleção brasileira, participando do torneio amistoso na China.

"Foi um sonho realizado. Quando você veste a camisa do seu país, a sensação é única. Eu aprendi demais e vou levar isso comigo para seguir evoluindo", comentou o jogador, que voltou ao Brasília ainda mais confiante.

De volta ao NBB, Von Haydin inicia a temporada 2025/26 carregando a responsabilidade de manter o ritmo elevado e liderar a equipe. "Quero manter esse nível e ajudar o time a chegar cada vez mais longe. O torcedor pode esperar muita entrega e dedicação em quadra", projeta o ala.

O histórico recente mostra que ele tem condições de ir além. Se repetir médias próximas às da temporada passada e ampliar seu impacto defensivo, Von Haydin pode se consolidar como um dos alas mais valiosos do NBB ?e seguir abrindo espaço na seleção brasileira.


