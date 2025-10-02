Em dia de recordes de Wanna Brito e Antônia Keyla, o Brasil teve uma jornada dourada nesta quinta-feira (2) no Mundial de atletismo paralímpico disputado em Nova Déli (Índia) e permaneceu na liderança do quadro geral de medalhas com 36 pódios no total (12 ouros, 17 pratas e sete bronzes).

Um dos ouros brasileiros desta quinta foi conquistado pela amapaense Wanna Brito. Na prova do arremesso de peso F32 (paralisados cerebrais) ela alcançou a marca de 8,49 metros para estabelecer um novo recorde mundial da prova.

MEUS AMIGOS, ELA BATEU O RECORDE MUNDIAL DUAS VEZES NA MESMA PROVA!



A Wanna Brito é demais, é histórica, É RECORDISTA!



A prova dela ainda não terminou, mas essa marca já é dela! No arremesso de peso F32, Wanna cravou 8,49m.@Caixa @loteriascaixaoficial pic.twitter.com/6kCs7hi08Z Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) October 2, 2025

Estou muito feliz. Dei meu máximo, meu braço está doendo até agora. [] Quando eu perdi nos clubs, eu fiquei meio triste, mas ainda tinha o peso, e eu sabia que ia dar certo. E deu certo. Hoje foi meu dia. Eu senti que ia dar bom. O club é uma prova mais de extremos. No peso, eu consigo fazer melhor, é um movimento mais fechado, menos instável. O recorde de 8,18 metros eu sabia que dava para fazer. A distância que eu alcancei hoje, eu nunca tinha feito. Foi a primeira vez. 8,49 metros eu nunca tinha feito. Estou muito feliz, declarou a brasileira.

Outra medalha com direito a recorde mundial foi garantida por Antônia Keyla nos 1.500 metros T20 (deficiência intelectual), graças ao tempo de 4min19s22. Eu trabalhei muito. Não foi um ciclo, foi a vida toda. Correr é o meu dom, é o que eu sei fazer. Eu estou tão feliz e grata, disse a piauiense.

ABSOLUTA, MAGISTRAL, IMPRESSIONANTE! ISSO É BRASIL, ISSO É KEYLA BARROS!



Nos 1.500m T20, não teve pra ninguém. Além do ouro, a brasileira abaixou o recorde mundial da prova em 10 segundos, cravando os 4m19s22.



Ela entrou na história e colocou o Brasil mais uma vez no pic.twitter.com/gBPt9wfEtQ Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) October 2, 2025

A equipe brasileira garantiu mais dois ouros em provas de 400 metros. Uma delas veio com a potiguar Maria Clara Augusto na classe T47 (deficiência nos membros superiores), que fez o tempo de 56s17. A segunda foi garantida pelo maranhense Bartolomeu Chaves, na classe T37 (paralisados cerebrais) com o tempo de 50s13.

Por fim, o Brasil garantiu duas pratas, com Thiago Paulino no lançamento de disco F57 (que competem sentados) e com o paulista Thomaz Ruan nos 400 metros T47 (defiiência nos membros superiores).

ACHARAM QUE TINHA ACABADO? NADA DISSO! É MAIS UMA PRATA PARA O BRASIL!



No arremesso de disco F57, Thiago Paulino garantiu o pódio com a marca de 45,69m.



Cris Mattos/CPB@Caixa @loteriascaixaoficial @caixaesportes#BrasilParalímpico #brasilparalimpico #atletismo pic.twitter.com/UMIWbxWK6Y Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) October 2, 2025

