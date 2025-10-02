SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O novo calendário do futebol brasileiro, apresentado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) na última quarta-feira (1º), teve na Copa do Brasil uma de suas principais alterações. O torneio nacional disputado no modelo mata-mata vai de 92 clubes em 2025 para 126 em 2026 e 128 a partir de 2027.

De acordo com Julio Avellar, diretor de competições da CBF, a expansão tem como objetivo "fazer a competição ainda mais democrática e mais inclusiva". Ao abraçar mais times do que se chamou de "base da pirâmide", a confederação afirma que busca uma repercussão também na base da economia.

"Entendemos que isso tenha um apelo de exposição comercial valiosíssimo, para patrocinadores ou para investidores, e principalmente um maior impacto na cadeia produtiva, porque são milhares de empregos. É o cara que vende cachorro-quente e ganha seu sustento na porta do estádio... Ele está sendo beneficiado por essa mudança", declarou Avellar.

No formato a ser adotado em 2026, a disputa se desenvolverá de 18 de fevereiro a 6 de dezembro, com uma final em jogo único. As quatro primeiras fases também terão duelos de uma só partida. Ao todo, serão 155 embates.

Haverá 102 vagas distribuídas por meio dos campeonatos estaduais. Com os 20 representantes da Série A e quatro campeões (Copa do Nordeste, Copa Verde, Brasileiro Série C e Brasileiro Série D), chega-se aos 126 participantes.

Segundo a CBF, a formatação tem inspiração em copas nacionais da Europa, que também oferecem oportunidades a agremiações pequeninas. No caso extremo, o da FA Cup (a Copa da Inglaterra, mais antigo torneio de futebol do mundo), são mais de 700 clubes.

"É um desenho muito comum. Convido a todos para olhar outras copas, na Espanha, na Inglaterra, na Itália. No nosso caso, os clubes da Série A entram em fases mais avançadas. Com isso, reduz-se o número de datas em que eles jogam, e a gente obtém uma eficiência maior no calendário", disse Avellar.

A partir de 2027, terão vaga na Copa do Brasil também os vencedores das reativadas Copa do Norte e Copa Centro-Oeste e da nova Copa Sul-Sudeste. Todas serão disputadas de 25 de março a 7 de junho.

Essas competições não terão equipes que estiveram participando dos certames sul-americanos -Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. A Sul-Sudeste, por exemplo, terá dois representantes de cada um dos seguintes estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.

No momento atual, os times com direito a vaga seriam: Corinthians, Santos, Volta Redonda, Sampaio Corrêa-RJ, Atlético Mineiro, Internacional, Juventude, América-MG, Operário-PR, campeão ou vice da Taça FPF (Paraná), Avaí e Chapecoense.

Mas é importante observar que a participação é facultativa. Clubes como Corinthians, Atlético Mineiro e Internacional, por exemplo, muito provavelmente abririam mão de suas vagas, já que o torneio é voltado mais para a base do que para o topo da pirâmide do futebol nacional.

"Vejo pontos positivos", afirmou Eduardo Corch, professor de marketing do Insper que atua como diretor-geral da EMW Global para a América Latina. "Para os clubes, a ampliação da Copa do Brasil e da Série D significa mais jogos, maior bilheteria e maior exposição para marcas locais e regionais, algo fundamental para times médios e pequenos, que passam a ter um calendário mais longo e previsível."

Como fica o calendário do futebol Brasileiro

Estaduais

> Início: 11.jan

> Término: 8.mar

> Máximo de 11 datas

Copa do Brasil

> Início: 18.fev

> Término: 6.dez

> Final em jogo único -será o último jogo do ano no Brasil

> Aumento de 92 para 126 clubes em 2026 (128 em 2027)

> Aumento de 122 para 155 partidas

Quem disputará a Copa do Brasil?

20 clubes da Série A Campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde, Série C e Série D 102 vagas para os clubes que disputam estaduais, conforme ranking da federação

Série A

> Início: 28.jan

> Término: 2.dez

> Segue em pontos corridos

Série B

> Início: 21.mar

> Término: 28.nov

> Segue em pontos corridos

Série C

> Início: 5.abr

> Término: 25.out

> 20 clubes em 2026, 24 em 2027 e 28 em 2028

> Caem 2 em 2026 e 2027 e 6 em 2028

> Formato muda para 2 grupos de 14 clubes em 2028

Série D

> Início: 5.abr

> Término: 13.set

> Aumento de 64 para 96 clube

Copa do Nordeste

> Início: 25.mar

>Término: 7.jun

> Aumento de 16 para 20 times

> Clubes que disputam torneios da Conmebol não participam

Copa Verde

> Início: 25.mar

>Término: 7.jun

> Clubes que disputam torneios da Conmebol não participam

Copa Sul-Sudeste

> Início: 25.mar

>Término: 7.jun

> 12 times

> Clubes que disputam torneios da Conmebol não participam