SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vitória conquistou nesta quinta-feira (02) uma importante vitória contra o Ceará, por 1 a 0, no Estádio do Barradão, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Zé Marcos marcou o gol da partida em uma das poucas chances que o Vitória criou. O Ceará ainda tentou pressionar em busca do empate, mas não conseguiu furar a defesa do Leão.
Com o triunfo, o Vitória chega a 25 pontos e assume a 17ª posição, ainda no Z4. O Santos é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, com 28.
O Ceará, por sua vez, fica com 31 pontos, em 11º lugar, e perde a oportunidade de ficar entre os dez primeiros.
O Vitória volta a campo no domingo, quando visita o Vasco, enquanto o Ceará recebe o Santos, na mesma data. Ambas as partidas serão válidas pela 27ª rodada do Brasileirão.
VITÓRIA É EFICIENTE EM JOGO DE POUCAS CHANCES
O Vitória conseguiu marcar o gol do triunfo em uma das poucas oportunidades que teve na partida. No primeiro tempo, foi uma para cada lado: o Ceará assustou em chute de longe de Lourenço, e o clube abriu o placar com Zé Marcos, após escanteio.
Na segunda etapa, o Vitória quase não criou, e a única chance que teve foi novamente com Zé Marcos, de cabeça. Dessa vez, ele mandou por cima do gol.
Já o Ceará, na base da pressão pelo empate, conseguiu ser mais ofensivo, mas não muito criativo. Nas melhores chances, Pedro Raul mandou por cima, Zanocelo parou no goleiro Lucas Arcanjo e Aylon acertou a trave.
Mas o Vitória se manteve firme defensivamente para vencer com o apoio de sua torcida e respirar na luta contra o rebaixamento.
VITÓRIA
Lucas Arcanjo; Lucas Halter, Camutanga e Zé Marcos; Raúl Cáceres (Claudinho), Ronald (Pepê), Baralhas e Ramon; Erick (Matheuzinho), Cantalapiedra (Osvaldo) e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Jair Ventura.
CEARÁ
Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson (Vina) e Fernando Sobral (Zanocelo); Galeano (Paulo Baya), Lourenço (Lucas Mugni) e Pedro Henrique (Aylon); Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.
Local: Estádio do Barradão, em Salvador (BA)
Árbitro: Matheus Candançan (SP)
Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
Gol: Zé Marcos, aos 18' do 1º tempo (VIT)
Amarelos: Zé Marcos, Ramon, Raúl Cáceres e Renzo López (VIT); Vina (CEA)