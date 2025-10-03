SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O empate entre Flamengo e Cruzeiro e a vitória do Palmeiras sobre o Vasco embolaram as chances de título do Campeonato Brasileiro. Neste momento, a vantagem rubro-negra sobre o clube paulista é de quase 5%. O levantamento é da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Flamengo viu sua chance de título caírem para 45,8% após ficar no 0 a 0 com o Cruzeiro. Na última segunda-feira, o time carioca possuía 52,9% de possibilidade de ser campeão.

Já o Palmeiras viu seu percentual aumentar em mais de 10% e, neste momento, tem 41% de probabilidade de ficar com a taça. No início da semana, o time de Abel Ferreira tinha 30,1% de chance de levar o título.

O Cruzeiro é o terceiro com mais possibilidade de ser campeão, com 12,4%. Além dele, Mirassol, Botafogo, Bahia, Fluminense e São Paulo têm chances matemáticas de ficar com o título.

AS CHANCES DE TÍTULO

Flamengo - 45,8%

Palmeiras - 41%

Cruzeiro - 12,4%

Mirassol - 0,48%

Botafogo - 0,15%

Bahia - 0,14%

Fluminense - 0,020%

São Paulo - 0,011%

A CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRO

Flamengo - 55 pontos (25 jogos)

Palmeiras - 52 pontos (24 jogos)

Cruzeiro - 51 pontos (26 jogos)

Botafogo - 43 pontos (26 jogos)

Mirassol - 43 pontos (25 jogos)

Bahia - 40 pontos (25 jogos)

São Paulo - 38 pontos (26 jogos)

Fluminense - 35 pontos (24 jogos)