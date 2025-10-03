SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Adidas apresentou a Trionda, bola que será usada na Copa do Mundo de 2026 ?mas há uma versão dela que não é possível comprar nas lojas: o modelo traz a tecnologia de bola conectada, embutida dentro da versão "Pro".

AUXÍLIO À ARBITRAGEM

A bola do Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá terá uma espécie de plataforma de apoio à arbitragem. O sistema foi desenvolvido em colaboração com a Kinexon.

A Tecnologia de Bola Conectada envia dados precisos em tempo real ao sistema de VAR. Assim, em uma combinação com o GPS dos jogadores e uso de inteligência artificial, as decisões de impedimento serão mais rápidas.

Outro detalhe que a tecnologia pode ajudar é em relação aos toques na bola, auxiliando em lances duvidosos sobre jogadas envolvendo desvios com a mão.

Segundo a Adidas, essa tecnologia estará no modelo Pro, mas as bolas com este chip não serão comercializadas.

A bola Pro é feita sem costura e pode ser vendida sem o chip. Além dela, a marca lançou os modelos Competition, League, Training, Club (para recreação) e Mini ?a última é uma miniatura, que sai ao mercado pelo valor de R$ 99.

FUNCIONAMENTO DA TECNOLOGIA

O modelo mais avançado possui um novo sistema de chip lateral que detecta todos os movimentos da bola, segundo a Adidas.

O sensor está posicionado dentro de uma camada especialmente criada em um dos quatro painéis ?e longe do centro. Os outros três painéis do acessório possuem uma camada com peso equivalente.

Para garantir a estabilidade da Trionda, a fabricante utilizou contrapesos na parte oposta. O objetivo é deixar a bola equilibrada durante a ação.