SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians se vê acometido por uma série de lesões que têm tirado seus principais jogadores de combate. Em meio aos problemas, Dorival Júnior parece ter encontrado a solução: a base.

TERRÃO PREENCHE LACUNAS

Breno Bidon e Gui Negão viraram os protagonistas do meio e do ataque, respectivamente. O camisa 27 passou a jogar na vaga de Rodrigo Garro, mais centralizado, e teve atuações de destaque contra Sport, Flamengo e Inter, apesar dos resultados ruins.

Gui Negão virou o artilheiro do momento. A joia aproveitou as ausências de Memphis e Yuri Alberto e tem impressionado não só pelos cinco gols e duas assistências em apenas 13 jogos, mas também pela capacidade de segurar jogadas no campo de ataque e pela dedicação na marcação.

Ambos foram apostas de Dorival Júnior. Bidon já havia jogado com Ramón Díaz, mas atuava como um segundo volante e não como meia centralizado, como faz agora com o atual treinador. Já Gui superou a concorrência de nomes mais conhecidos, como Romero e Talles Magno, para virar titular.

Na zaga, João Pedro Tchoca voltou a ter espaço. Aposta de Ramón Díaz no começo do ano, o zagueiro "sumiu", mas reapareceu nos últimos jogos com Dorival, após a lesão de André Ramalho. Ele só não jogou contra o Inter porque não estava 100% fisicamente, segundo o treinador.

Os volantes Ryan e André, o meia Dieguinho e o atacante Kayke também ganharam oportunidades recentemente, mas aparecem um degrau abaixo em relação aos outros nomes que surgiram na base e que vêm ganhando espaço.

Outro nome que deve ganhar uma oportunidade nos próximos dias é Felipe Longo. O goleiro é o reserva imediato de Hugo Souza e deve ser titular contra o Santos, no dia 15. Hugo disputará o amistoso da seleção brasileira contra o Japão, em Tóquio, um dia antes, o que o impedirá de ir ao confronto na Vila Belmiro.

SEM CONTRATAÇÕES E COM DM CHEIO

A aposta de Dorival na base em um momento de muitas lesões também passa muito pelo que foi a última janela do Corinthians. O clube anunciou apenas um reforço: Vitinho. O atacante estava livre no mercado, o que facilitou a chegada a um clube que não tinha dinheiro para contratar.

Dorival queria, ao menos, quatro reforços, mas não teve o pedido atendido. Além da condição financeira ruim, o Corinthians passou a lidar com um transfer ban por causa da dívida que tem com o Santos Laguna, do México, pela contratação de Félix Torres.

Em paralelo, o Corinthians ainda tem de lidar com um departamento médico cheio nas últimas semanas. Memphis, Yuri Alberto, Rodrigo Garro, Carrillo, Charles, Raniele e André Ramalho foram alguns nomes que trataram ou ainda tratam problemas.