(UOL/FOLHAPRESS) - Carlo Ancelotti convocou na última quarta-feira (1º) a seleção brasileira para amistosos contra Coreia do Sul e Japão, nos dias 10 e 14 de outubro, respectivamente. O UOL fez um resumo do que aconteceu com os convocados nas partidas dos últimos três dias: de terça a quinta-feira.

GOLEIROS

Bento foi titular do Al-Nassr na vitória contra o Al-Zawra'a, pela Copa da AFC. Ele não teve muito trabalho e fez uma intervenção simples.

Ederson foi titular do Fenerbahçe na vitória contra o Nice, pela Liga Europa, e sofreu um gol de pênalti.

Hugo Souza foi titular do Corinthians contra o Internacional, pelo Brasileirão. Durante a partida, sofreu um gol, que foi anulado por impedimento, e, embora tenha chegado perto de defender o pênalti de Carbonero, não evitou o empate no fim.

DEFENSORES

Os laterais-esquerdos Caio Henrique e Carlos Augusto não saíram do banco de reservas em suas partidas por Monaco e Inter de Milão, pela Liga dos Campeões, assim como o zagueiro Beraldo, na vitória do PSG contra o Barcelona.

Dougla Santos, do Zenit, não teve partida nesta semana.

Éder Militão não foi relacionado para a partida do Real Madrid contra o Kairat, pela Liga dos Campeões.

Único jogador de linha que atua no Brasil, Fabrício Bruno foi titular no empate do Cruzeiro contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, duelo importante na briga pela ponta da tabela.

O lateral-direito Wesley também foi titular na derrota da Roma para o Lille, pela Liga Europa.

Gabriel Magalhães foi titular na vitória do Arsenal contra o Olympiacos, pela Liga dos Campeões, mas teve que ser substiuído aos 30 minutos do segundo tempo após receber pancada do goleiro Raya. O caso do zagueiro, no entanto, não preocupa.

Já Vanderson, lateral-direito do Monaco, foi cortado após sair lesionado da partida contra o Manchester City, aos 22 minutos do primeiro tempo. Para o seu lugar, Ancelotti convocou Vitinho, do Botafogo.

MEIO-CAMPISTAS

André e João Gomes, do Wolverhampton, Casemiro, do Manchester United, e Lucas Paquetá, do West Ham, não tiveram compromissos.

Bruno Guimarães e Joelinton, dupla de meio do Newcastle, foram titulares na goleada contra o Union Saint-Gilloise, pela Liga dos Campeões.

ATACANTES

Luiz Henrique, do Zenit, e Matheus Cunha, do Manchester United, não tiveram partidas.

Estêvão começou no banco do Chelsea na vitória contra o Benfica, pela Liga dos Campeões, mas entrou no segundo tempo, sem grande destaque.

Igor Jesus, do Nottignham Forest, foi titular na derrota para o Midtjylland, pela Liga Europa. O ex-jogador do Botafogo saiu na reta final da partida e não marcou.

Concorrente no comando de ataque, Richarlison também passou em branco no empate do Tottenham com o Bodo, pela Liga dos Campeões, embora tenha participado da jogada do gol contra que deu o empate ao time inglês.

Vinícius Júnior foi titular na goleada do Real Madrid contra o Kairat, pela Liga dos Campeões, mas não participou de nenhum gol. Enquanto Rodrygo entrou no segundo tempo e deu uma assistência.

Único dos convocados de Ancelotti a marcar um gol, Gabriel Martinelli anotou seu tento na vitória do Arsenal contra o Olympiacos.